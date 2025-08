Adria Arjona felicita a su novio Jason Momoa en su cumpleaños 45 con un romántico mensaje

Como bien sabrán, hoy es el cumpleaños de nuestro querido Aquaman, el actor Jason Momoa; una de las celebridades hawaianas más apreciadas de los últimos años, quien además de lograr prosperidad, ha encontrado el amor en Adria Arjona.

El actor se encuentra cumpliendo este viernes 45 añitos, una edad ya madura por lo que también ahora es más sabio (aplica en algunos casos).

Dentro de esta celebración, su novia y también actriz, Adria Arjona, la hija del reconocido cantante, le mandó un mensaje donde dejó ver su amor y cariño por él.

A través de Instagram, Adria publicó lo siguiente sobre su novio:

Feliz cumpleaños mi amor. No hay nada que me guste más que hacer la vida a tu lado. Así que aquí está un año más de ser salvaje y libre y por crecer siempre joven. Te quiero mucho bebé @prideofgypsies (usuario de Momoa) . Y... : Feliz día @chief.of.war (serie) también. Emocionada por que el mundo vea en lo que has vertido tu corazón y tu alma durante los últimos años.

Jason Momoa y Adria Arjona, una de las parejas de celebridades favoritas

Momoa y Arjona hicieron oficial su relación en mayo del 2024 luego de que tras varios rumores, el actor publicara fotos junto a ella de su último viaje a Japón, donde se refería a Adria como “mi amor”.

Esta pareja se conoció cuando filmaban Sweet Girl en el año 2021, aunque para ese entonces Jason se encontraba en una relación con Lisa Bonet y Adria con Edgardo Canales.

Fue hasta la alfombra roja del especial de Saturday Night Live que ambos se mostraron juntos de manera pública en febrero de este año.

Desde entonces se les ha visto más veces juntos tanto en público como en eventos sociales.

Han ido como pareja al festival de Cine de Cannes, donde celebraron su aniversario en lo que los mismos describieron como “la mejor cita”, y recientemente se les vio en la premiere en Hawái de la serie Chief of War, la cual es protagonizada por Jason.