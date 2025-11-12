[VIDEO] Importante idol del k-pop se desmaya en pleno concierto

Se encendieron las alarmas para los fanáticos del k-pop tras viralizarse el desmayo de una importante celebridad.

El pasado domingo 9 de noviembre de 2025, durante su actuación en el festival WATERBOMB Macau 2025 en Macao (China), la estrella de k-pop, HyunA se desmayó en pleno escenario mientras interpretaba su éxito de 2011, “Bubble Pop!”.

A través de los videos difundidos en redes sociales se aprecia cómo la artista titubea tras un movimiento de baile, pierde el equilibrio y después se desvanece, tras estos hechos fue asistida de inmediato por sus bailarinas y equipo de seguridad.

Según testigos, ya mostraba signos de agotamiento desde el inicio de su presentación y tuvo que apoyarse mientras intentaba continuar.

Por el momento, la agencia aún no ha divulgado un reporte médico oficial, lo que ha generado ansiedad entre sus seguidores.

En redes sociales, los fans inundaron los hashtags #StayStrongHyunA y #ProtectHyunA con mensajes de apoyo y frustración hacia la industria: “Esto es lo que pasa cuando el K-pop exige perfección sobre salud. HyunA merece descansar.”

Tras el incidente, la propia HyunA publicó un mensaje en redes disculpándose con sus fans:

Me siento muy apenada… muchos pagaron por verme y no pude terminar el show. Prometo recuperarme y volver más fuerte. Estoy bien, no se preocupen por mí.”

¿Su dieta tan estricta como su desempeño?

HyunA ha sido muy abierta sobre su compromiso con rutinas exigentes y dietas de bajo contenido calórico para mantener su figura de “reina sexy”. En días recientes, reveló haber perdido cerca de 10 kg en un mes, situando su peso alrededor de los 49 kg, lo que despertó inquietudes.

Especialistas y fans plantean que esta rápida pérdida de peso, combinada con coreografías intensas influyeron en el desmayo.

¿Por qué HyunA es considerada la “reina sexy”?

Desde sus inicios en grupos como 4Minute hasta su carrera como solista, HyunA revolucionó el concepto de sensualidad en el K-pop con su actitud desafiante, atuendos vanguardistas y una presencia escénica imponente.

Temas como “Bubble Pop!”, “Red” y “Babe” la posicionaron como un símbolo de empoderamiento y seducción al mismo tiempo. En una industria donde predominan los ideales conservadores, su estilo rompió moldes.