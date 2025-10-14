Así lucían las protagonistas de “KPop Demon Hunters” en 2021, antes de ser furor

Nadie puede negar el éxito que ha tenido la película KPop Demon Hunters (Las guerreras k-pop) en Netflix. Esta producción estadounidense de origen coreano es una animación musical y se ha convertido en uno de los contenidos destacados de la plataforma, ya que sigue cosechando fans a lo largo y ancho de todo el mundo.

Si bien el film se estrenó en la plataforma en 2025, lo cierto es que se gestó en años anteriores y Sony Pictures Animation ha difundido uno de los primeros bocetos de Rumi, Mira y Zoey: las protagonistas de esta historia llena de aventura y misterio. Esta es la imagen que está dando qué hablar.

Las guerreras k-pop: ¿Cómo lucían Rumi, Mira y Zoey en 2021?

En uno de los bocetos originales de la película se revela la apariencia que tenían Rumi, Mira y Zoey. Ese fue su aspecto inicial que luego fue mutando hasta llegar a la versión que se conoce en la actualidad.

La imagen fue compartida por Sony Pictures Animation en marzo del 2021, pero volvió a difundirse por el artista de efectos visuales Matthew McDonald en una publicación de X en febrero del 2024. Allí se puede ver a las protagonistas en 2D y de espaldas, pero frente a un público masivo.

¿De qué se trata la película KPop Demon Hunters (Las guerreras K-pop)?

KPop Demon Hunters es una producción exclusiva de Netflix, por lo tanto se puede disfrutar con suscripción en la plataforma. La película aborda las vivencias de las superestrellas del k-pop Rumi, Mira y Zoey.

Cuando no están brindando shows frente a públicos que las adoran y ovacionan, las guerreras k-pop utilizan su identidad secreta como cazadoras de demonios. El fin de esta misión es proteger a sus fans de la amenaza sobrenatural incesante. Así es como descubren que su mayor enemigo es una banda de chicos que también canta y arrasa con la ovación de su público.