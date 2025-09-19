Las veces en que el K-pop y Fortnite unieron fuerzas: de BTS a K-Pop Demon Hunters

Fortnite, el fenómeno mundial de Epic Games que revolucionó el mundo de los videojuegos, ha cruzado fronteras culturales para incluir el K-pop en su universo virtual. Sin duda, uno de los momentos más recordados fue la colaboración que hicieron con BTS, el grupo surcoreano más popular del mundo.

BTS y Fortnite: una colaboración que hizo historia

Con esta colaboración, los jugadores pudieron disfrutar de gestos (emotes) inspirados en algunas de las coreografías más icónicas del grupo, como “Es Dinamita” y “Soy Diamante”, recreando sus bailes virales dentro del juego. Por obvias razones, estos emotes no solo fueron un éxito de ventas, sino que también consolidaron la presencia del K-pop en la cultura gamer.

Si no has jugado Fortnite, debes saber que este juego es mucho más que un Battle Royale. Pues, además, este evento fue acompañado por una experiencia inmersiva que permitió a los fans bailar en Fortnite mientras escuchaban las canciones originales de BTS, uniendo a las comunidades gamer y los amantes del K-pop como nunca antes.

Rumores sobre K-Pop Demon Hunters y el futuro crossover

Con las experiencias que ha traído el universo de Fortnite anteriormente, no sorprende que ahora podría expandirse aún más con una colaboración basada en la película animada K-Pop Demon Hunters, un proyecto que mezcla música pop surcoreana con combates sobrenaturales.

En la última semana, han surgido varias filtraciones que sugieren que esta colaboración incluiría skins de personajes como Rumi, Zoey y Mira, además de gestos con coreografías exclusivas de la película, como el popular baile “Soda Pop” de The Saja Boys.

Los rumores no se detienen ahí, pues, también mencionan la llegada de picos en forma de micrófono y efectos visuales inspirados en el brillo y el colorido que caracteriza al mundo del K-pop. Aunque Epic Games no ha confirmado nada de manera oficial, la comunidad está muy emocionada y a la expectativa ante lo que podría ser uno de los crossovers más llamativos del juego.

K-pop y Fortnite: una fusión que sigue creciendo

Estas colaboraciones reflejan cómo Fortnite ha convertido la cultura pop global en parte esencial de una experiencia que solo los videojuegos nos pueden brindar. El K-pop, con su impacto masivo y su estética vibrante, encaja perfectamente en el universo del juego y es por eso que muchos fans lo disfrutan. Si los rumores de K-Pop Demon Hunters se hacen realidad, podríamos estar ante uno de los eventos más esperados por fans del K-pop y gamers por igual.

