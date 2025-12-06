IMPERDIBLE: así fue el evento que reunió lo mejor del k-pop y los k-dramas en Corea del Sur

¡El sueeeño! El pasado 4 de diciembre, Louis Vuitton celebró un evento DE LUJO en la capital de Corea del Sur, con superestrellas del k-pop, el cine y los k-dramas, para inaugurar el Visionary Journeys Seoul, un nuevo spot cultural, gastronómico y comercial, ubicado en el corazón de la ciudad. El evento contó con una alfombra de ensueño, que reunió al mejor talento del país en una sola noche y un mismo lugar.

¿Quiénes asistieron al Visionary Journeys Seoul de Louis Vuitton en Corea?

Entre las celebridades que formaron parte de la prestigiosa lista de invitados, se encuentran Felix de Stray Kids, J-Hope de BTS, el reconocido actor Gong Yoo, las actrices Shin MinA, Hoyeon Jung y Jun JiHyun, y, por supuesto, la embajadora principal de la marca, Lisa de BLACKPINK, quien se robó la redcarpet al desfilar con un outfit de la colección de primavera 2026, repleto de elegancia. ¡Desliza para ver las imágenes!

¿Qué es el Visionary Journeys Seoul?

El Visionary Journeys Seoul es un edificio de seis pisos, inaugurado por la marca Louis Vuitton, para celebrar su innovación, artesanía y legado en la ciudad de Seúl, por lo que no es de esperarse que su inauguración haya requerido estrellas de primer nivel. Para acceder a él, los visitantes deben pasar por un “Trunkscape” escultural, que los llevará a un recorrido inmersivo a través de diversas salas dedicadas a la moda, la gastronomía, el comercio y las artesanías, en las que se puede conocer el origen, la historia y evolución de la marca.

Discover an exclusive first look at Lisa, j-hope, Felix, Gianna Jun, Gong Yoo, Mina Shin, and Hoyeon together at LV The Place Seoul in Shinsegae The Reserve for the opening celebration of Louis Vuitton Visionary Journeys.#Lisa #jhope #Felix #GiannaJun #GongYoo #MinaShin #Hoyeon… pic.twitter.com/XqQWeFj4ZV — Louis Vuitton (@LouisVuitton) December 4, 2025

La reacción en redes sociales

Durante el evento, Lisa se cruzó con el actor Gong Yoo, además de tomarse fotografías con J-Hope y Felix, lo que desató la euforia de los fans del entretenimiento coreano, con toda una ola de reacciones en redes sociales, pues la alineación parece salida de un sueño. En este sentido, los shippeos no se hicieron esperar, pues hay quienes llenaron el internet con comentarios en los que se mostraban como "team Lisa y J-Hope”, mientras que otros prefirieron cómo se ve la artista a lado del actor de Goblin, Gong Yoo. O, ¿tú qué opinas?