Fan de SEVENTEEN sorprende con el regalo más EXTRAVAGANTE en la historia del k-pop

Una fan de SEVENTEEN de origen chino ha sorprendido con el regalo más EXTRAVAGANTE en la historia del k-pop: una isla en forma de corazón para Jeonghan. La admiradora, que aparece en redes sociales como @lakukami, tomó su cuenta oficial de X para compartir la compra del terreno, que será un regalo para el idol, una vez que termine su servicio militar.

De acuerdo con los documentos, la isla forma parte del famoso archipiélago conocido como “1004 islands”, ubicado en el condado de Sinan-gun en Corea del Sur. Se dice que esta región cuenta con más de 1,025 islas, entre las cuales eligió una en forma de corazón. La isla cuenta con una superficie de 19,140 metros cuadrados y se puede acceder a ella a través del Puente 1004, que conecta a la mayoría de las islas de la región.

“Obtuve la propiedad permanente de esta isla en forma de corazón”, escribió la fan vía redes sociales. “Comenzaré con la solicitud del cambio de nombre y el desarrollo futuro. Espero lograrlo para cuando Jeonghan termine su servicio militar”, agregó.

I obtained the permanent ownership of this 19,140 m² heart-shaped island located in the 1004 Islands in 전라남도.

It can be reached from Mokpo via 1004 Bridge.

Will start to apply for name change and future development.

Hope to make it done by the time #JEONGHAN retires🥰 pic.twitter.com/jUwmua1kQC — 神在 (@lakukami) November 24, 2025

Como era de esperarse, las declaraciones de la mujer desataron reacciones divididas en la comunidad k-poper, pues hay quienes aseguran que su regalo es excesivo, mientras que otros simplemente no creen que haya comprado la isla para Jeonghan. No obstante, ella se mantiene firme con su decisión. “¡Vamos, hay amor verdadero que no pide nada! (...) Él se merece el universo, pero yo sólo podía permitirme una pequeña isla”, añadió.

¿Cuándo termina el servicio militar de Jeonghan?

Jeonghan se enlistó para el servicio militar el 26 de septiembre de 2024. De acuerdo con diversos reportes, la estrella del k-pop no es militar activo, pues sus problemas de salud - derivados de diversas cirugías de tobillo - lo obligaron a cumplir con su deber como servidor público.

Se espera que Jeonghan termine su servicio militar en 2026. De tal modo, podría regresar al grupo durante el primer trimestre del próximo año, por lo que aún tendremos que esperar unos cuantos meses más para conocer la reacción del ídolo del k-pop.