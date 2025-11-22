El GALÁN de K-drama que SE CASA tras 10 años de relación, su futura esposa le ayudó a vencer el cáncer

¡Kim Woo-bin y Shin Min-Ah se casan! El actor de famosos K-dramas, como ‘El Genio de los Deseos’ y ‘Herederos’, sorprendió a sus fans al anunciar su compromiso con la actriz y modelo surcoreana. La noticia la dio a conocer a través de una carta, escrita a mano, publicada en sus redes sociales.

“Hola, familia Bin. Hoy quería compartir personalmente algunas noticias con todos ustedes, quienes siempre me han brindado su amor y apoyo incondicionales, a pesar de mis carencias. Por eso les escribo esta carta. Sí, me voy a casar”, reveló el galán, quien también aprovechó para agradecer a sus seguidores por su apoyo.

¿Quién es Shin Min-Ah? Conoce a la futura esposa de Kim Woo-bin

Al igual que Kim Woo-bin, Shin Min-Ah es una reconocida actriz surcoreana. Entre sus apariciones en la pantalla chica destacan títulos como “El que no gana, no ama”, “Nuestro Horizonte Azul” y “Karma”. No obstante, su trayectoria va más allá de la televisión, pues también se ha desempeñado como modelo de famosas marcas.

Así ha sido la relación entre Shin Min-Ah y Kim Woo-bin

Dado que ambos se desenvuelven en el medio, la pareja cruzó caminos, por primera vez, durante la filmación de una campaña publicitaria en 2014. La conexión fue inmediata y, tan sólo un año después, optaron por hacer su relación pública, convirtiéndose en una de las parejas más memorables en la industria del entretenimiento coreano.

Se mantuvo a su lado durante su lucha contra el cáncer

Tras dos años de relación, la vida les puso una de sus más grandes pruebas: Kim Woo-bin fue diagnosticado con cáncer nasofaríngeo, lo que lo obligó a retirarse, de manera momentánea, de la actuación. No obstante, el actor siempre contó con el apoyo de su pareja, Shin, quien se convirtió en su soporte incondicional.

Afortunadamente, Kim Woo-bin logró vencer al cáncer tras dos años de tratamientos. Ya recuperado, tuvo su regreso triunfal a la pantalla chica, acompañado de su ahora prometida, con quien protagonizó el K-Drama “Our Blues”.

¿Cuándo se van a casar?

La boda se llevará a cabo el próximo 20 de diciembre. Según confirmó su agencia, AM Entertainment, se tratará de una ceremonia “privada” en Seúl, a la que sólo asistirán amigos cercanos y familiares.