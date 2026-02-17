VIDEO: Captan momentos de la paliza que recibió el actor Shia LaBeouf antes de ser arrestado

Por la mañana de este martes comenzaron a salir videos del arresto del actor Shia LaBeouf en el carnaval Mardi Gras que tuvo lugar en la ciudad de Nueva Orleans, siendo que horas antes se le había visto bailando y pasando buenos momentos en esta festividad popular que año con año reúne a miles de personas.

Aunque de momento no hay una versión oficial sobre lo que pasó, primeros reportes señalan que Shia LaBeouf habría tenido un altercado en un bar por lo que habría sido sacado del establecimiento, donde en un video se logra ver al actor alterado y haciendo reclamos.

¿Qué pasó con Shia LaBouf en el Carnaval de Mardi Gras?

Aunque sigue siendo un misterio lo que originó la pelea en donde se vio implicado el actor, un nuevo video lo muestra en el suelo sin playera haciéndose de palabras contra dos sujetos.

Todo indicaba que ahí terminaría todo, pero LaBeouf continuó resistiéndose por lo que de nuevo fue brutalmente atacado hasta que finalmente ya no pudo ponerse de pie, por lo que habría sido atendido por paramédicos y posteriormente arrestado por las autoridades correspondientes.

Si bien, el actor ha tenido un historial con problemas con el abuso del alcohol y consumo de sustancias, esto marca un nuevo capítulo en las polémicas de su vida personal, mismos que poco a poco lo han ido alejando de los proyectos de Hollywood que alguna vez lo posicionaron como uno de los actores más buscados.

EXCLUSIVE: Shia LaBeouf gets beat up in a Mardi Gras fight. https://t.co/Yd56zO4Gcc pic.twitter.com/j2TC8okzOR — TMZ (@TMZ) February 17, 2026

¿Qué polémicas enfrenta Shia LaBeouf?

En los últimos 10 años el actor estadounidense se ha metido en diversos problemas asociados al alcoholismo y consumo de estupefacientes, por lo que en el año 2014 fue la primera vez que acudió a rehabilitación.

En el año 2017 fue arrestado y obligado a tomar rehabilitación después de ser arrestado por embriagarse en calles de Atlanta y aunque su vida personal ha tenido varias altas y bajas, volvió a entrar a estos programas luego de que su exnovia, la cantante FKA Twigs interpusiera una demanda por agresión y abuso físico.

