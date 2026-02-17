POLÉMICA: Arrestan al actor de Transformers Shia LaBeouf en Nueva Orleans, esto es lo que se sabe de momento

La mañana de este martes se reportó un nuevo problema de Shia LaBeouf con la ley, agrandando los escándalos que han mermado de gran manera la carrera del actor en los últimos años y puesto en duda el regreso que poco a poco había replanteado a grandes producciones de Hollywood durante los últimos años.

De acuerdo con primeros reportes, el actor de 39 años habría estado implicado en una pelea durante el carnaval de Mardi Gras en la ciudad de Nueva Orleans, donde incluso horas antes habían sido captados algunos videos del actor bailando y disfrutando del ambiente, aunque horas después se le ha asociado a una pelea alterando el orden público, aunque de momento se desconocen los cargos exactos enfrenta.

¿Por qué arrestaron a Shia LaBeouf?

De acuerdo con el medio estadounidense TMZ, el actor habría sido escoltado en su salida de un bar y aunque se desconoce el motivo por el cuál le impidieron seguir en el lugar, testigos afirman haber visto al actor iniciar una pelea momentos después, hasta que paramédicos y demás autoridades intervinieron.

Por ahora se tiene conocimiento de que Shia recibió atención médica por parte del cuerpo de paramédicos y al no mostrarse en un mal estado, posteriormente habría sido arrestado, pues se le vio sin playera con los oficiales, aunque no se han hecho públicos los cargos.

@tmz Exclusive 🚨Shia LaBeouf had a wild Mardi Gras night in New Orleans getting into a fight that ended with paramedics and him getting arrested! 😳🚑 TMZ obtained video of the aftermath, showing Shia shirtless outside a French Quarter bar, facing off with a group! More details at link in bio! ♬ original sound - TMZ

¿Cuál es el estado legal de Shia LaBeouf?

Si bien, Shia se convirtió en uno de los actores más buscados por los estudios de Hollywood tras las primeras películas de Transformers, en la última década su carrera ha dado una vuelta de 180°, pues en el año 2017 fue arrestado por “intoxicación en vía pública” y alterar el orden.

A esto se le suman las polémicas que ha vivido dentro de las relaciones amorosas a las que se le vincula con FKA Twigs o su actual pareja Mia Goth, con quien actualmente mantiene una relación y tiene una hija.

