Uno de los actores más icónicos del cine comparte que ha sido diagnosticado con un cáncer “incurable"; apareció en dos de las trilogías más queridas del cine

Este lunes 02 de marzo, uno de los actores y directores de cine más icónicos de los últimos años, Bruce Campbell ha compartido un comunicado en sus redes sociales donde hizo público que ha sido diagnosticado con cáncer del que no se podrá curar debido a la evolución de este.

El actor de 67 años ha sido claro y directo con sus fanáticos, con el punto de que estén al tanto de su estado de salud y que el estado de sus proyectos, dejando ver su profesionalismo y entrega en el cine, mismo que lo han llegado a poner como la estrella más grande del Cine clasificación B.

¿Quién es Bruce Campbell?

Con casi 50 años de trayectoria, Bruce se ha ganado el cariño y el respeto del público gracias a sus trabajos donde ha dejado ver su gran carisma así como talento y dedicación dentro de sus proyectos, una combinación que le ha dado millones de fans por todo el mundo.

Sus trabajos más reconocidos son en la saga del director Sam Raimi de Evil Dead (El Despertar del Diablo) donde interpretó a Ashley “Ash” Williams, además de títulos como Bubba Ho-Tep, Maniac Cop, Cinemawave y Oz: Un Mundo de fantasía; sin contar sus cameos en películas dirigidas por Raimi como la trilogía de Spider-Man o en Doctor Strange 2.

¿Qué se sabe sobre la enfermedad de Bruce Campbell?

Bruce Campbell compartió algunos detalles en sus redes sociales donde informó que su enfermedad no es curable pero “sí tratable”, además de que fue puntal señalando que algunas cosas sobre su ritmo de trabajo tendrá que cambiar, poniendo su salud como prioritaria sobre su trabajo.

"Hola amigos, en estos días, cuando alguien tiene un problema de salud, se conoce como una "oportunidad", así que vamos con eso - estoy teniendo uno de esos. También se le llama un tipo de cáncer que es "tratable" no "curable". Me disculpo si eso es un shock, también lo fue para mí.

La buena noticia es que no voy a entrar en más detalles. Estoy publicando esto, porque profesionalmente, algunas cosas tendrán que cambiar: las apariencias y los contras y el trabajo en general necesitan un segundo plano para el tratamiento.

Mi plan es llegar lo más bien posible durante el verano para poder hacer una gira con mi nueva película Ernie y Emma este otoño".

Ante este nuevo panorama, el actor, director y escritor anunció que habrá algunos compromisos que tendrá qué cancelar debido a su tratamiento, siendo lo más profesional posible con su trabajo.