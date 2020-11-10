Tobey Maguire, protagonista del ‘Hombre Araña’, podría aparecer en las próximas películas de Marvel.

Varias versiones apuntan que el actor Tobey Maguire, quien protagonizó al Hombre Araña, aparecería en las próximas dos películas del Universo Cinematográfico de Marvel, sin duda, una noticia sorprendente para los seguidores de estas cintas.

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Y, aunque en la actualidad Tobey Maguire se encuentra negociando para participar en Spider-Man 3, su contrato podría ir más allá y firmar para dos nuevas películas de Marvel.

Cabe señalar que Spider-Man 3 es una de las películas más interesantes para los próximos años, puesto que junto al Peter Parker de Tom Holland tendremos al Doctor Strange de Benedict Cumberbatch y a Electro de Jamie Foxx.

Por ello, siguieron varios rumores de que Tobey Maguire y Andrew Garfiel repetirán sus papeles de Peter Parker en las próximas entregas de la franquicia.

Además, todo indica que Sony y Marvel se encuentran uniendo fuerzas para crear un auténtico Spiderverso, lo que podría ser un gran paso en la carrera de Tobey Maguire.

Y es que luego de protagonizar La tormenta de hielo en 1997 de Ang Lee, tuvo una breve aparición en Miedo y asco en Las Vegas en 1998; sin embargo, su momento de mayor fama llegó como Peter Parker en Spider-Man de Sam Raimi.

Lamentablemente y después de su gran papel, ha mantenido un bajo perfil, por lo que su llegada al Universo Cinematográfico de Marvel será un nuevo paso en su carrera.

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Según información de Grace Randolph, una de las producciones en las cuales podría estar involucrado Maguire es Doctor Strange 2, por lo que volvería a trabajar con Sam Raimi.

