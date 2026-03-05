Reportan la desaparición Britney Spears en redes sociales tras ser arrestada; esto es lo que se sabe

Esta mañana se dio a conocer la noticia de que Britney Spears había sido arrestada por presuntamente haber conducido en estado de ebriedad, sumando un nuevo escándalo en medio de que la cantante pasara por un proceso complicado respecto a su estatus legal tras varios años alejada de la industria de la música, de la cuál en palabras de esta, "no volverá".

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Arrestaron a Britney Spears en California. ¿Cuál es su situación legal hoy, jueves 5 de marzo?

De acuerdo con primeros reportes, “La Reina del Pop” habría sido arrestada la noche del miércoles a las 9:30 pm en California, donde posteriormente habría sido fichada a las 3:02 am y liberada a las 6:07 am de hoy, siendo un episodio breve pero complicado para la artista, misma que ha desaparecido de redes sociales.

¿Qué se sabe sobre el estado actual de Britney Spears?

Aunque la intérprete de “Oops!... I Did It Again…” estuvo tras las rejas por unas cuántas horas, esto podría ser un golpe hacia la imagen que ha tenido que volver a trabajar en esta etapa de su vida a los 44 años de edad, sobre todo después de haber librado la tutela legal que la acompañó por 13 años hasta 2021.

Múltiples reportes de fans señalan que la artista ha desaparecido de redes sociales desactivando su cuenta de Instagram, evitando todo ojo público en busca de un poco de mayor estabilidad, siendo que poco a poco se le veía más activa en esta red social donde suele compartir videos bailando y demás fotos.

¿Qué pasará con Britney Spears tras haber sido arrestada?

De momento se sabe que Britney debe de comparecer ante el Tribunal Superior del condado de Ventura, California (donde fue detenida) el próximo lunes 04 de mayo, mismo donde se determinarán las penalizaciones que pueda llegar a enfrentar.

Por ahora la que fuera llamada “la Reina del Pop” ha quedado en libertad condicional, por lo que habría que esperar lo que la ley determine; de momento ni artista o su equipo de trabajo han emitido algún comunicado sobre su estado.