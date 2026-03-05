ÚLTIMA HORA: Arrestaron a Britney Spears en California. ¿Cuál es su situación legal hoy, jueves 5 de marzo?

Medios estadounidenses dieron a conocer esta mañana del 5 de marzo que Britney Spears fue arrestada en el condado de Ventura, California. La razón por la que fue detenida habría sido manejar bajo la influencia de sustancias y esto ocurrió el 4 de marzo.

Según información pública del condado donde le arrestaron, obtenida por el medio TMZ, la cantante ya fue liberada. El tabloide Page Six dio más detalles sobre la situación: la cantante de 42 años fue esposada alrededor de las 9:30 P.M., ingresada al sistema a las 3:02 A.M. y finalmente liberada a las 6:07 A.M. de este 5 de marzo.

Se espera que Britney Spears acuda a la corte el 4 de mayo como parte de un proceso legal, pero no se han dado más detalles al respecto.

Hasta ahora, la intérprete de "Oops, I did it again" no se ha manifestado sobre esta situación y dio de baja su perfil de Instagram, la principal red social donde tiene actividad.

Las veces que Britney Spears ha terminado en los juzgados

La figura de Britney Spears no es ajena a los procesos legales que terminan siendo mediáticos. Antes del arresto del 4 de marzo, el más reciente había sido favorable para ella: obtuvo una orden de restricción contra un hombre que habría estado acosándola desde 2013 y se presentó en su casa de Los Ángeles.

En 2007, enfrentó 4 cargos menores y estuvo en la cárcel por un incidente en que chocó con un auto estacionado en Los Ángeles; los cargos fueron retirados por la dueña del vehículo, a quien Britney compensó económicamente. Sin embargo, poco después perdió la custodia de los dos hijos que tuvo con Kevin Federline.

En 2021 finalizó el proceso más mediático relacionado con la cantante y fue a su favor. Ese año quedó libre del régimen de conservaduría bajo el cual había vivido por 13 años; a partir de ese momento dejó la tutela de su familia.

