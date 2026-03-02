Al Momento: Revelan la causa de la muerte del actor Eric Dane, quien conquistó al mundo en Grey’s Anatomy

Hace unos días nos se confirmó la muerte del querido actor Eric Dane, quien se ganó el corazón del mundo con su aparición en una gran cantidad de películas y sobre todo por series como Grey’s Anatomy o Euphoria; donde logró conectar con generaciones totalmente distintas, dejando ver su gran talento para la actuación.

Fue en abril del 2025 que Dane hizo público que había sido diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), aunque este había comenzado a presentar síntomas desde comienzos del 2024, finalmente, esta enfermedad degenerativa continuó afectando su calidad de vida, hasta que el 19 de febrero de 2026 perdió la vida a los 53 años.

¿Cuál fue la causa de muerte del actor Eric Dane?

En las últimas horas se dio a conocer la causa oficial de la muerte del actor Eric Dane, pues según el medio People, su acta de defunción señala que perdió la vida debido a una insuficiencia respiratoria, como resultado de la dura batalla que tuvo con el ELA.

Si bien, en los últimos dos años la esclerosis lateral amiotrófica mermó las actividades cotidianas y capacidades motrices de Eric, este logró dejar un legado dentro de su trabajo en el mundo del espectáculo y sobre todo su familia, con quien se mantuvo en esta última etapa.

¿Qué es el ELA?

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) de acuerdo con expertos de la salud, es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta gravemente a las neuronas motoras en el cerebro y la médula espinal. Con estas afectaciones en el cerebro, poco a poco mueren las neuronas encargadas de enviar señales del cerebro a los músculos para los movimientos voluntarios.

Esto termina en la pérdida de la capacidad de controlar los músculos de todo el cuerpo, poco a poco se pierde la movilidad y se atrofian en general; por ello el actor Eric Dane se encargó de crear conciencia ante este terrible padecimiento que poco se ha explorado.

¿Cuáles fueron los últimos trabajos de Eric Dane?

Estamos a pocas semanas de poder ver el que fue su último gran proyecto, pues formó parte del cast de la tercera temporada de Euphoria, donde interpretó a Cal Jacobs, siendo este el final de su carrera como actor.

Recientemente salió en streaming una serie centrada en las últimas memorias del actor llamada Book Days, donde ha dejado emotivos mensajes hacia su familia y círculo cercano.