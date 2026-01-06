¿La nueva ganadora del Oscar? La historia de Ivel Hernández, la mexicana detrás de los efectos de “Avatar 3”

El nombre de Ivel Hernández se ha convertido en sinónimo de talento. La joven mexicana, egresada del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en Animación y Arte Digital, acaba de conquistar los Critics Choice Awards 2026 al llevarse el premio a Mejores Efectos Visuales por su trabajo en “Avatar: Fuego y Ceniza”, la tercera entrega de la saga dirigida por James Cameron. Su mira ahora está puesta en los Oscar 2026 .

Su triunfo no solo representa un logro personal, sino también un recordatorio de que México sigue presente en el cine mundial, ahora con una mujer liderando un equipo en una de las producciones más costosas y ambiciosas de la historia.

¿Quién es Ivel Hernández?

A sus 30 años, Hernández ha trabajado en algunos de los proyectos más importantes de la última década. Su especialidad son los efectos visuales (VFX), particularmente en simulaciones de partículas, humo y agua, utilizando herramientas como Houdini.

Su misión es recrear fenómenos imposibles de filmar en la vida real (tormentas, erupciones volcánicas, océanos enteros) y hacerlos ver tan reales que el espectador olvide que son producto de la animación digital.

En entrevistas recientes, Ivel confesó: “Trabajé en ‘Avatar 3’ durante casi dos años. Ver mi nombre en los créditos y conocer a James Cameron fue como un sueño”.

Estos son los proyectos más destacados de Ivel Hernández

Avatar: Fuego y Ceniza (2025)

El Planeta de los Simios: Nuevo Reino (2024)

Nyad (2023)

Transformers: El despertar de las bestias (2023)

Avatar: El Camino del Agua (2022)

Dune (2021)

Los Nuevos Mutantes (2020)

Sonic: la película (2020)

Maléfica: Dueña del mal (2019)

Ad Astra (2019)

Pokémon: Detective Pikachu (2019)

Mentes Poderosas (2018)

Rascacielos: Rescate en las Alturas (2018)

Un Viaje en el Tiempo (2018)

En videojuegos, también participó en “Gears Tactics” (2020).

Rumbo al Oscar 2026

El triunfo en los Critics Choice Awards suele ser un anticipo de lo que veremos en los Oscar. Aunque la lista oficial de nominados aún no se publica, todo apunta a que Ivel Hernández y su equipo estarán presentes en la categoría de Mejores Efectos Visuales.

De confirmarse, México volvería a tener representación en la ceremonia más importante del cine, junto a nombres como Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu, pero esta vez con una mujer.

La historia de Ivel Hernández es un ejemplo de cómo la pasión y la disciplina pueden llevar a un talento latino a conquistar Hollywood. Su éxito no solo inspira a nuevas generaciones de animadores y artistas digitales en México, sino que también reafirma que el país tiene mucho que aportar en la industria global del entretenimiento.