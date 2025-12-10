Hollywood aclara: Richard Gere no está vetado de los Premios Oscar

Una fuente reveló a Page Six que es completamente falso que el actor Richard Gere haya sido vetado de los Premios Oscar tras su discurso político en 1993 sobre el Tíbet. De acuerdo con un informante de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, nunca existió una prohibición formal contra el actor.

“Richard nunca fue vetado de los Oscars”, declaró la fuente, agregando que en varias ocasiones lo invitaron a presentar categorías, pero él no estaba disponible por compromisos laborales.

La respuesta de Gere

Consultado directamente por Page Six, el entorno del actor confirmó: “A Richard nunca le prohibieron participar en los Oscar. De hecho, le habían pedido con frecuencia que presentara durante esos años, pero a menudo estaba trabajando o no estaba disponible”.

Incluso una fuente vinculada a la Academia reiteró: “No hubo ninguna prohibición”.

En una reciente entrevista con Variety, Gere comentó sobre la supuesta prohibición de 20 años: “No me lo tomé como algo personal. No pensé que hubiera malos en la situación. Hago lo que hago, y desde luego no pretendo hacerle daño a nadie”.

El discurso de 1993 y la polémica con Gil Cates

En 1993, Gere aprovechó su participación en los Oscar para denunciar las políticas de China en el Tíbet frente a millones de espectadores. Sus palabras generaron una ovación de pie, pero también críticas del productor de la ceremonia, Gil Cates, quien lo calificó de “arrogante” y prometió no invitarlo nuevamente.

Según Los Angeles Times en ese momento, Cates declaró en aquel momento: “Que alguien a quien invito a entregar un premio use ese tiempo para postular una creencia política personal me parece no solo indignante, sino también desagradable y deshonesto. No lo invitaría a mi casa, y no lo invitaré a ningún otro evento en el futuro”.

Cates falleció en 2011, pero Gere no fue el único señalado por él. También criticó los discursos de Susan Sarandon y Tim Robbins, quienes cuestionaron al gobierno de Estados Unidos en la ceremonia.

Diferencia entre productor y Academia

Una fuente de Hollywood aclaró a Page Six: “Que un productor se pronuncie no es lo mismo que la Academia imponga un dictado. Gil no representó a la Academia”.

De esta manera, se confirma que Richard Gere nunca estuvo oficialmente vetado de los Oscar, y que las versiones sobre una supuesta prohibición fueron más un mito que una realidad.