Jake Lloyd de ‘Star Wars’ es internado por esquizofrenia paranoide

Jake Lloyd nació en Estados Unidos y a sus 9 años empezó su carrera como actor, pues lo recordamos en el entrañable papel de Anakin Skywalker en “Star Wars”. Jake tenía una carrera prometedora, pero lamentablemente la actuación tuvo que tomar pausa en su vida, ya que en su adolescencia todo cambio cuando su madre se dio cuenta de que tenía algunos problemas de salud mental.

Jake Lloyd internado en un centro de salud mental

La carrera de Jake Lloyd llegó a la fama con gran facilidad, sus primeras interpretaciones en el mundo de la actuación fueron muy importantes, pero de la misma forma su declive fue prematuro. Tan solo dos años después de haber probado la fama con su papel como Anakin Skywalker, Lloyd se retiró de la actuación, de hecho en diversas entrevistas, él mencionó que haber interpretado a Anakin fue un infierno, pues sufrió de bullying. En el año 2016, la madre de Jake informó a los medios que su hijo estaba en un hospital psiquiátrico y que siete años atrás había sido diagnosticado con esquizofrenia, la cual no lo dejaba diferenciar la realidad y un mundo de fantasía. Lloyd actualmente tiene 35 años y el lunes pasado su mamá confesó a un medio de comunicación, que su hijo volvió a ser internado por un brote psicótico y está tomando un tratamiento de 18 meses, de los cuales lleva 10.

¿Jake Lloyd en una realidad o fantasía?

Lisa, madre de Lloyd ha hablado abiertamente de la salud mental de su hijo y hace años reveló que él empezó con problemas desde la secundaria, fue en esa etapa cuando se dio cuenta de que la personalidad de Jake cambiaba a menudo y él mismo decía tener varias realidades. Lloyd fue diagnosticado con trastorno bipolar, pero aun con la medicación no había cambios en su actitud, ya que al terminar la secundaria él le aseguró a Lisa que la gente lo seguía y además afirmaba ver a personas con los ojos totalmente negros. Posteriormente a Jake le dieron el diagnóstico de esquizofrenia paranoide, pero no lo tomó de la mejor manera, ya que no quería medicarse y su situación empeoró, pues tuvo diversos arranques, desde ser perseguido por la policía, hasta haber golpeado a su madre.

