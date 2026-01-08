Jennifer Garner revela detalles de su DIVORCIO con Ben Affleck: Perderlo “fue lo más difícil”

La actriz Jennifer Garner sorprendió al hablar de su ruptura con Ben Affleck y dio declaraciones poco comunes sobre lo que significó para ella el divorcio. En entrevista con Marie Claire UK , la protagonista de “The Last Thing He Told Me” confesó que lo más duro no fue la exposición mediática ni los rumores, sino la ruptura de la familia que habían construido juntos.

“Perder una verdadera relación y amistad fue lo más difícil”, dijo Garner, quien compartió 10 años de matrimonio con Affleck y tuvieron tres hijos: Violet Anne (20), Seraphina Rose (17) y Samuel (13).

La fractura familiar y el impacto emocional

Garner explicó que, aunque intentó manejar la presión pública, lo que realmente la afectó fue la realidad de ver cómo su familia se desintegraba. “La ruptura de una familia es lo difícil. Perder una verdadera asociación y amistad es lo difícil”, señaló.

La actriz recordó que cuando se separaron en 2015, su hijo menor Samuel tenía apenas tres años, lo que hizo aún más doloroso el proceso. El divorcio se oficializó en 2018, pero el impacto emocional se prolongó por años.

¿Cómo encontró resiliencia tras el divorcio?

La estrella de “Alias” compartió que su manera de salir adelante fue apoyarse en su círculo cercano: “Hago un gran esfuerzo concertado para ver a mi gente tanto como puedo, porque eso es lo que importa. Ahí es donde está tu resiliencia: en tus relaciones y en las personas que te ayudan a seguir adelante”.

La crianza compartida con Ben Affleck

A pesar de las diferencias, Garner y Affleck han mantenido una relación cordial por el bienestar de sus hijos. La actriz reconoció que compartir la crianza bajo la mirada pública ha sido “complicado”, aunque ambos han logrado establecer una rutina que funciona.

De hecho, fuentes cercanas revelaron que Affleck pasó tanto Acción de Gracias como Navidad junto a Garner y sus hijos, demostrando que la familia sigue encontrando espacios de unión. Incluso se les ha visto juntos en eventos escolares y festivales donde participan sus hijos.

Actualmente, Garner mantiene una relación con el empresario John Miller, mientras que Affleck está soltero tras su separación con Jennifer Lopez. Aun así, la actriz asegura que su prioridad sigue siendo su familia y que la experiencia del divorcio la hizo valorar más la importancia de las relaciones auténticas.

Garner estrenará próximamente la segunda temporada de “The Last Thing He Told Me” en Apple TV+ y “The Rip” en Netflix.