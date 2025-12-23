Kavinsky, MGMT y más: este es el line-up para el concierto GRATIS de Año Nuevo en CDMX

¿Sin planes para Año Nuevo? Ponte tu outfit más memorable, llama a tus amigos y alista tus mejores pasos, porque el tradicional Paseo de la Reforma se convertirá en el escenario más grande de música electrónica para despedir el 2025 con un show completamente GRATIS. El concierto gratuito de Año Nuevo en la Ciudad de México (CDMX) contará con un line-up de primer nivel, que incluirá a artistas de talla internacional , como Kavinsky, MGMT y mucho más. ¡Aquí te tenemos todos los detalles de lo que ya se ha convertido en el show más esperado de la semana!

Kavinsky, MGMT y más: este es el line-up del show gratuito de fin de Año en CDMX

Según información oficial, la fiesta de año nuevo en Paseo de la Reforma contará con música de los siguientes artistas:



MGMT (DJ Set)

Arca (DJ Set)

Ramiro Puente

VEL

Jehnny BEth

3BallMTY

Mariana Bo

Kavinsky (Live)

¿A qué hora empieza el concierto GRATIS de Año Nuevo en Paseo de la Reforma?

La cita es a las 18:00 hrs del 31 de diciembre. No obstante, debido a la magnitud del evento, se recomienda a los asistentes llegar con algunas cuantas horas de anticipación, para alcanzar un buen lugar. Aunque, al igual que el año anterior, se espera que un sistema de sonido para espacios abiertos esté distribuido a lo largo de todo el Paseo de la Reforma, de tal modo que hasta el último asistente pueda disfrutar del show.

El evento tendrá una duración aproximada de ocho horas, pues la música llegará a su fin en punto de las 2:00 am del 1 de enero de 2026.

¿Qué más habrá en el evento de fin de año?

El show de este año sigue con la tradición del año anterior, en la que Polymarch puso a bailar a más de 200,000 personas en lo que fue bautizado como “la discoteca más grande del mundo”. Esta vez, no será la excepción. Además de la música, también se espera un show de luces y rayos láser, así como bailarines profesionales. Así que ya sabes, si no tienes plan para celebrar la llegada del 2026, ¡lánzate a disfrutar de una noche única en Paseo de la Reforma!