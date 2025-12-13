¡De lujo! Así fue el concierto privado de Dua Lipa en Cancún

¡Increíble!... Así fue el show de Dua Lipa para una fiesta privada en Cancún, Quintana Roo. Tras su exitosa serie de conciertos en la Ciudad de México , la superestrella británica volvió a tierras aztecas para ofrecer un concierto privado para los trabajadores de la empresa extranjera Power Home Remodeling. El evento, que corre bajo el nombre de “Quest by Power Home Remodeling”, se llevó a cabo en el lujoso Hotel Moon Palace The Grand, ubicado en la Riviera Maya.

Dua Lipa en la fiesta de fin de año de una empresa privada en Cancún 🇲🇽 pic.twitter.com/QNwujyUEMo — Indie 505 (@Indie5051) December 13, 2025

¿Qué canciones cantó Dua Lipa en su show privado en Cancún?

El show privado de Dua Lipa en Cancún tuvo una duración aproximada de 40 minutos, en los que interpretó un total de 12 canciones, divididas en tres actos, según los setlist que circulan en línea. A continuación, te compartimos el listado de éxitos con los que Dua amenizó la velada:



Training Season

End of an Era

Break My Heart

One Kiss

Whatcha Doing

Levitating

Physical

Be the One

New Rules

Dance the Night

Don’t Star Now

Houdini

La presentación de Dua Lipa en Cancún se produce tan sólo una semana después de tres conciertos sold out en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. Con ellos, la artista dio por finalizada la gira Radical Optimism Tour, que constó de un total de 92 shows en vivo.

¡Line-up de lujo! Conoce qué otros artistas se presentaron en la posada PRIVADA en Cancún

Además de la estrella pop, la posada privada contó con un line-up digno de cualquier festival; pues el evento de fin de año de la citada compañía ofrece toda una semana de shows privados para empresarios, empleados y acompañantes. Este año, la lista de artistas invitados incluyó a Blink-182 , Kings of Leon, Rüfüs Du Sol, Sofi Tukker, Shaboozey y, por supuesto, nuestra querida Dua Lipa, quien llevó a su equipo completo para ofrecer un show de primer nivel.

📸 | @DUALIPA onstage at a private event in Cancún, Mexico last night! (Via rojomaimone) pic.twitter.com/JMVJjkRvtQ — Dua Lipa Hungary (Fan) (@dlipahungary) December 13, 2025

Cabe mencionar que este no es el primer año que el evento se hace viral. Esta empresa se caracteriza por orquestar fiestas de fin de año de lujo, que incluyen conciertos y demás actividades recreativas. En años anteriores, se han presentado artistas como Weezer, Post Malone y Wiz Khalifa, por nombrar algunos. Sin duda, ¡una de las mejores fiestas de la temporada!