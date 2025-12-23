Cancela los planes para Navidad: Revelan la duración de CADA EPISODIO del vol. 2 de Stranger Things 5; lista de capítulos y hora de estreno

¡Que comience la cuenta regresiva! Este 25 de diciembre llega a streaming el volumen 2 de la quinta y última temporada de Stranger Things. A medida que el desenlace de la pandilla de Hawkins se aproxima, los hermanos Duffer - creadores de la serie - han revelado la duración de cada episodio, así como la lista completa de capítulos y la hora de estreno. En total, el volumen 2 tendrá una duración de tres horas y media.

¿Cuánto durarán los últimos capítulos de Stranger Things 5? Esta es la lista de episodios y duración del volumen 2

Teniendo en cuenta que el vol. 1 de Stranger Things estuvo conformado por cuatro episodios, la segunda parte estará compuesta por un total de tres capítulos, que van del 5 al 7. A continuación, los nombres y duración de cada episodio:

Shock Jock: 1 hora con 8 minutos

1 hora con 8 minutos Escape from Camazotz: 1 hora con 15 minutos

1 hora con 15 minutos The Bridge: 1 hora con 6 minutos

El episodio final se estrenará durante la víspera de Año Nuevo y correrá bajo el nombre de The Rightside Up, que se traduce al español como “el lado correcto”, haciendo referencia al temido Upside Down. Este último episodio será el más largo de la temporada 5, con una duración de 2 horas y 8 minutos.

¿A qué hora sale la segunda parte de la quinta temporada de Stranger Things?

La segunda parte de la quinta y última temporada de Stranger Things estará disponible en México, en streaming, a partir de las 7:00 p.m de este 25 de diciembre. El último episodio se estrenará a la misma hora del 31 de diciembre.

¿Qué pasará en el vol. 2 de Stranger Things 5? Se espera la MUERTE de este querido personaje

Según advierten los protagonistas de la serie, la última temporada estará llena de momentos verdaderamente desgarradores. De acuerdo con las teorías que circulan en redes sociales, Steve Harrington, uno de los personajes más queridos del universo de Hawkins, podría morir en el volumen 2; pues es el único que sacrificaría su vida para subir a la torre de radio y salvar a sus amigos.

La posible muerte de Harrington se ha visto respaldada por momentos específicos en los avances, así como un spoiler lanzado por los hermanos Duffer durante su más reciente aparición en el show de Jimmy Fallon. En este, muestran al personaje de Steve cayendo de un precipicio; lo que ha sido interpretado por los fans como un sacrificio al subir a la mencionada torre.

¿Quiénes aparecen en el volumen 2 de la última temporada de Stranger Things? Elenco principal

El elenco principal para los últimos episodios de Stranger Things está conformado por