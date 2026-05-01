3 fan projects para BTS que crearon las ARMY y a los que te puedes unir para los conciertos en México

Ya estamos muy cerca de los esperados conciertos de BTS en México, el 7, 9 y 10 de mayo. Si todavía no tienes un proyecto al cual unirte, a continuación te contamos sobre algunos de los principales fan projects para BTS en los que puedes participar. Cumplir con ellos es bastante sencillo y puedes contribuir a que la experiencia sea todavía más inolvidable.

3 fan projects para BTS que se harán en los conciertos en México

Hace algunas semanas se anunció que tres de los mayores grupos de fans en México se organizaron para hacer fan projects por día durante los conciertos de BTS; la idea es que cada proyecto tenga su espacio y se realice de la mejor manera posible. Esto es lo que han planeado.

1. Para el 7 de mayo, BTS México Fanbase

En el primer concierto, el grupo BTS México Fanbase realizará un fan project denominado "Fiesta Mexa". Lo único que debes llevar es un paliacate rojo o morado, para agitarlo con todas tus fuerzas en el coro final de "Idol". El paliacate tendrá que ir sujeto a tu muñeca o en el mango de tu lightstick.

2. Para el 9 de mayo, MX Charts

El grupo MX Charts tendrá varios fan projects para BTS en un mismo día, uno de ellos se llama "Light it up: The real mexican wave". Consiste en iluminar los lightsticks para formar una ola con los colores de la bandera mexicana; durante la canción "Swim", dependiendo de la sección del foro en que te haya tocado, tu lightstick deberá brillar en color verde, blanco o rojo. Puedes cubrirlo con papel o celofán si te tocó verde o rojo, no tienes que hacer nada si te toca color blanco.

3. Para el 10 de mayo, BTS Army México

El grupo BTS Army México llevará a cabo varios fan projects, uno de ellos consiste en levantar un banner durante el discurso final, después de las 2 canciones sorpresa. Se entregará un banner en varios puntos: Puerta 6 (entrada y antes de pasar control), entrada para el puente norte (calle Atletas), entrada para el puente sur y Puerta 15 (antes de pasar control).

