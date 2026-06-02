3 K-Dramas intensos que puedes ver en junio que te harán creer en el amor de nuevo
¿Listos para un maratón de K-Dramas? Estos son algunos que puedes ver este mes de junio que son tan intensos como románticos.
A pocas semanas de dar por iniciado el verano, el mes de junio es uno de los favoritos de muchas personas, pues además de significar la mitad del año, hay quienes hacen un recuento de los mejores contenidos que han visto en los últimos meses.
Dentro de estos recuentos, podemos encontrar listados sobre los mejores K-Dramas que te prepararán para la siguiente temporada del año, pues además de lo intensos que puedan llegar a ser, también hay algunos muy románticos que sí o sí te harán creer de nuevo en el amor.
K-Dramas para ver en el mes de junio
Si tú al igual que nosotros amas los K-Dramas, te dejaremos una lista con algunos que puedes maratonear en este mes y que seguramente te derretirán el corazón por lo intensos que son:
- Love to Hate You (Amarte para odiarte): Este drama estrenado en 2023 le da una vuelta al cliché de enemigos y amantes, pues su ritmo rápido, acción y actuaciones nos meten de lleno en la historia de Yeo Mi-ran, la abogada experta en artes marciales que entra a trabajar a la firma dedicada a manejar celebridades, donde conoce a Nam Kang-ho, el actor de películas más cotizado de Corea, quienes siendo polos opuestos, deben de convivir y fingir una relación.
- Run On (El amor es la meta): Uno de los punto más aclamados de este K-Drama es la seriedad con la que se abordan algunos temas, dejando de lado los clichés hasta cierto punto exagerados, esta producción sigue la historia de dos parejas con poco en común pero que en el fondo sus maneras de ver el mundo los posicionan juntos. Por un lado tenemos a Ki Seon-gyeom, un atleta retirado quien combate las injusticias dentro del deporte y a Oh Mi-joo, la traductora independiente y solitaria. Por otro está Sea Dan-ah, la CEO de una importante agencia deportiva y a Lee Yeoung-hwa, el estudiante de arte que logra conectar con Sea Dan.
- Angel’s Last Mission: Love (La última misión del Ángel: El amor): En esta historia de fantasía podemos seguir a Lee Yeon-seo una bailarina de ballet quien no suele mostrar sus sentimientos de quien se enamora Kim Dan, un ángel despreocupado que va por la vida entrometiéndose en problemas de los humanos y que es castigado a lograr que la bailarina sienta amor verdadero, aunque es este quien se enamora de ella.