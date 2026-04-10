La Corona Perfecta: fecha y hora de estreno de TODOS los episodios del nuevo k-drama que se robará tu corazón

¡Buenas noticias para todos los amantes del k-drama! Este viernes llegó a las pantallas de Disney+ “La Corona Perfecta”, también conocida como “Perfect Crown” en inglés, una nueva serie coreana sobre la realeza que promete robarse tu corazón. El primer episodio ya se encuentra disponible en streaming, mientras que el resto se irán lanzando de manera semanal. Aquí te compartimos el calendario con la fecha y hora exacta de estreno de cada capítulo.

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La Corona Perfecta: fecha y hora de estreno de TODOS los episodios en Disney+

El primer episodio llegó a Disney+ este viernes, 10 de abril, mientras que el segundo será publicado el día de mañana, sábado 11 de abril. De tal modo, se lanzarán dos episodios nuevos por semana, los días viernes y sábado, hasta terminar la serie. El horario de lanzamiento es a las 8:40 a.m. ET en Estados Unidos; teniendo en cuenta la diferencia horaria, la hora de estreno en México es las 6:40 a.m. La primera temporada está compuesta por un total de 12 episodios. Así queda el calendario de estreno para cada capítulo:



Episodio 1: 10 de abril, 6:40 a.m.

10 de abril, 6:40 a.m. Episodio 2: 11 de abril, 6:40 a.m.

11 de abril, 6:40 a.m. Episodio 3: 17 de abril, 6:40 a.m.

17 de abril, 6:40 a.m. Episodio 4: 18 de abril, 6:40 a.m.

18 de abril, 6:40 a.m. Episodio 5: 24 de abril, 6:40 a.m.

24 de abril, 6:40 a.m. Episodio 6: 25 de abril, 6:40 a.m.

25 de abril, 6:40 a.m. Episodio 7: 1 de mayo, 6:40 a.m.

1 de mayo, 6:40 a.m. Episodio 8: 2 de mayo, 6:40 a.m.

2 de mayo, 6:40 a.m. Episodio 9: 8 de mayo, 6:40 a.m.

8 de mayo, 6:40 a.m. Episodio 10: 9 de mayo, 6:40 a.m.

9 de mayo, 6:40 a.m. Episodio 11: 15 de mayo, 6:40 a.m.

15 de mayo, 6:40 a.m. Episodio 12 (Final): 16 de mayo, 6:40 a.m.

¿De qué trata La Corona Perfecta? Así es el nuevo k-drama que se robará tu corazón

La Corona Perfecta sigue la historia de un matrimonio “por contrato” entre Seong Huiju (IU), una heredera despreciada por no ser de origen noble, y Yi An (Byeon Woo-seok), un príncipe que no cuenta con poder real. Huiju decide casarse con Yi An para obtener el estatus social que le hace falta, dando como resultado una historia con carga social y mucho romance de por medio. Aquí te compartimos el primer tráiler.

¿Quiénes aparecen en La Corona Perfecta? Reparto

La Corona Perfecta está protagonizada por dos grandes figuras en la industria de los kdramas: IU y Byeon Woo-seok. El reparto también incluye a Steve Noh y Gong Seung Yeon como personajes principales.