3 kdramas perfectos para ver si tienes entre 25 y 35 años que te harán valorar a tu familia y amigos

En esta ocasión te diremos cuáles son los 3 Kdramas que tienes que ver si tienes de entre 25 y 35 años que quedan perfectos para valorar a la familia y amigos. Estas historias son ideales para verlos con tus seres queridos, y si no tienes plan para este último fin de semana, puedes disfrutar de estas tramas que te tocarán el corazón.

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3 Kdramas que debes ver para valorar a tu familia y amigos

Contéstame 1988

Contéstame 1988: Este es uno de los primeros Kdramas que puede ver si tienes de entre 25 y 35 años de edad, además, es ideal para poder valorar a la familia, amigos y personas cercanas. Esta historia narra una trama sobre los lazos forjados en la vida cotidiana siguiendo a los protagonistas: Ryu Dong-ryong, Sung Sun-woo, Choi Taek, Kim Jung-hwan y Sung Duk-sun; estos son 5 jóvenes que luego de varios años, uno de ellos les recuerda momentos del pasado junto a su esposo, donde vivieron todo tipo de experiencias.

Father, I´ll Take Care of You

Father, I´ll Take Care of You: esta serie se estrenó en el 2016, y se centra principalmente sobre cómo amar a la familia que incluye venganzas, secretos, comedia y romances; esta producción cuenta con 50 capítulos, los cuales son el pretexto ideal para no salir de casa en el último fin de semana de abril.

La historia se enfoca en 4 hermanos que optaron por independizarse y tomar rumbos separados de su familia; pero terminan regresando un día a vivir a la casa de sus padres como cuando eran jóvenes.

Familia por Elección

Terminamos con Familia por Elección, esta es una tierna y conmovedora historia sobre los vínculos entre humanos, especialmente entre la crianza y la confianza, factores que constituyen la médula de cada relación que entablan en la vida; esta trama se enfoca entre los sentimientos que surgen entre dos hombres y una mujer, que a pesar de no estar unidos por lazos de sangre, crecieron como hermanos y un reencuentro se da unos años después.