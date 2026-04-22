7 Kdramas familiares para ver con tus hijos este 30 de abril, Día del Niño

Si no tienes plan para celebrar el Día del Niño este jueves 30 de abril de 2026, no te preocupes, aquí te diremos cuáles son los 7 Kdramas para ver con tus hijos, son historias que tienen todo tipo de historias, valores para la familia y sobre todo, para crear momentos con tus pequeños y que se unan más como familia.

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7 Kdramas para ver con los más pequeños en este 30 de abril de 2026

Los Chicos son Mejores que las Flores: Esta es una historia de una chica que es reconocida con una beca para poder estudiar en uno de los contagios más prestigiosos de la ciudad, la protagonista se llama Geum Jan-Di; esta joven estará involucrada con un grupo de estudiantes que pertenecen a las familias más poderosas que gobiernan; y aunque al inicio tendrán una relación poco amigable y hasta agridulce, con el paso del tiempo, el líder Gu Jun-pyo, se enamorará de esta jovencita.

Otro de los también llamados Doramas es Woo, Una Abogada Extraordinaria, esta historia se centra en una abogada que sufre de autismo, sin embargo deberá afrontar los grandes retos que se le presentan en la abogacía, pero también en la vida.

Está bien no estar bien: En esta serie es una muy buena idea para verla con niños y también adolescentes; la trama se centra en la relación que se da entre una escritora con trastorno de personalidad antisocial y un joven que labora en un hospital psiquiátrico.

Crash Landing On You es otra de las opciones para ver con los niños, la historia se trata de una joven de Corea del Sur, quien termina aterrizando en Corea del Norte; es encontrada por un oficial de ejército norcoreano, quien es la que la ayuda a esconderse de las autoridades, pero aquí es donde nace el amor entre los dos.

El Amor es como el Chachachá; esta serie cuenta una historia de amor que llama mucho la atención, especialmente por sus toques humorísticos; la trama se centra en un chico de un pueblo costero, pero su vida da un giro tras conocer a una mujer que se muda cerca de donde vive y abre una clínica dental.

My First Love se centra en una comedia relajada y llena de momentos divertidos, esta es una trama tipo “Friends” coreanos, aquí se hablará sobre el valor de la amistad, la vida y el amor; esta historia la pueden ver niños y adolescentes.

Terminamos con Un Amor tan Hermoso; aquí veremos cómo un adolescente tiene que enfrentar los buenos y malos momentos de la escuela, la familia y sobre todo, del crecimiento, todo mientras se encuentra de manera secreta enamorada de uno de sus vecinos y que también es amigo de su infancia.

