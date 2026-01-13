Adiós KPop Demon Hunters: estos son los KDramas, series y películas, más esperados del 2026

En 2025, la película KPop Demon Hunters se convirtió en todo un fenómeno de la pantalla y rápidamente se posicionó entre los contenidos más vistos de una famosa plataforma de streaming. Y aunque sigue causando furor y hasta fue gratamente reconocida en la reciente edición de los Golden Globes, para este año se esperan fabulosos estrenos de KDramas que podrían destronarla.

Así que si no te quieres perder ningún detalle de estos contenidos, te compartimos 4 títulos de series y películas coreanas que debes agregar a tu lista para seguir disfrutando de estas historias llenas de aventuras, romances y muy buena música.

1. "Can This Love Be Translated?"

Es una serie que retrata la historia de amor entre un intérprete multilingüe y una estrella mundial que cae rendida ante sus encantos. De acuerdo con el sitio de Netflix, "Can This Love Be Translated"? está programada para salir el viernes 16 de enero y tendrá un total de 12 episodios.

“Can This Love Be Translated” tendra 12 capítulos. |Netflix

2. "The Remarried Empress"

Este es un KDrama de Disney+ que se adentra en la historia de Navier, una imperatriz perteneciente al Imperio Oriental que ve cómo toda su vida se desmorona cuando su esposo se enamora de una esclava. Un artículo de The Korea Times predice que la trama explorará luchas de poder, intrigas y emociones intensas; se estrenará a mediados de 2026.

3. "Perfect Crown"

Otro de los estrenos de KDramas que ha causado gran emoción en foros de fanáticos , es "Perfect Crown", protagonizada por estrellas como IU, Byewon Woo-seok y Gong Seung-yeon. El argumento es sobre cómo la segunda hija de una familia chaebol (con gran riqueza), se casa con el segundo hijo de un rey, dando paso a un matrimonio en el que ambos son sumamente poderosos y tendrán que encontrar el equilibrio necesario.

4. "Un mundo nuevo y maravilloso"

Un poco más intensa que el resto de las producciones y con un tono sombrío que ha llamado mucho la atención, la nueva temporada de "Un mundo nuevo y maravilloso" aborda la historia de una mujer condenada a muerte, cuya alma de alguna manera se transporta a otra época.