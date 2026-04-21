5 k-dramas imperdibles si amaste “El peso del amor” ideales para ver en pareja un fin de semana
Si “El peso del amor” te conquistó por su mezcla de romance, superación, sueños y personajes entrañables, estos k-dramas te harán sentir lo mismo o más.
Si fuiste de los que quedó conquistado por “El peso del amor” y quieres seguir viendo más K-dramas similares a este para sentir las mismas emociones o hasta más intensas quédate aquí que te dejaremos esos títulos que te harán creer en el amor nuevamente o reforzar tu relación.
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En los últimos años los K-dramas se han posicionado como las favoritas del público, ya sea por sus historias de amor universitario, de oficina o de aquellos que surgen de la amistad y que durante el avance de su desarrollo estas relaciones evolucionan con el tiempo y te muestran noviazgos o amistades que todos deseariamos tener.
A continuación te dejamos 5 k-dramas similares a "El peso del amor", ideales para ver en pareja un fin de semana ya que destacan por su esencia cálida y emocional.
- Veinticinco, Veintiuno
Este drama que podrás ver a través de Prime Video cuenta con 1 temporada y 16 episodios en la que podrás seguir la historia de Na Hee-do una esgrimista cuyo equipo desaparece por la crisis financiera, por lo que tendrá que reconstruir su vida, durante este proceso conoce a a Baek Yi-jin, un joven cuya familia lo pierde todo y que lucha por salir adelante.
- Aterrizaje de emergencia en tu corazón
Otro título que podrás a través de Prime Video es Aterrizaje de emergencia en tu corazón, aquí verás como un conflicto de naciones lleva a dos personas a conocerse mediante una situación peligrosa, ya que la protagonista Yoon Se-ri termina en Corea del Norte tras un accidente, ahí conoce a Ri Jeong-hyeok un oficial que reservado que se arriesga en ayudarla.
- Mi primer amor
A través de plataformas de streaming podrás enamorarte con este k-drama que gira en torno de un grupo de jóvenes que viven juntos y durante este tiempo tendrán que enfrentarse a situaciones de la vida adulta, aquí podrás seguir temas relacionados a la amistad, familia y amor.
- ¿Qué le ocurre a la secretaria Kim?
Una historia que podrás ver a través de HBO Max es ¿Qué le ocurre a la secretaria Kim?, aquí te dejarás llevar por la vida de Lee Young-joo quien es un vicepresidente brillante y extremadamente egocéntrico que depende completamente de su secretaria Kim, la historia se sale de control cuando su asistente le anuncia que va a renunciar, tras esta noticia la relación comienza a atravesar momentos románticos, de comedia y amor.
- Soundtrack #1
Soundtrack #1 es un título que podrás ver mediante Disney +, si eres amante de las historias cortas, este k-drama es ideal para ti y tu pareja pues sus cuatro episodios de una temporada son ideales para ver un fin de semana. La historia se desarrolla con los amigos Han Sun-wo, un fotógrafo tranquilo y Lee Eun-son una compositora directa, tras la convivencia diaria sus sentimientos cambian entre ellos, el desarrollo de esta historia íntima. corta y emotiva te harán creer en la amistad y amor.