The Boys 5: Fecha y HORA EXACTA para ver el capítulo 4 de la última temporada en México

Aquí te diremos la fecha y la hora exacta para ver el cuarto capítulo de The Boys 5, una serie que puedes ver a través de Amazon Prime Video y que actualmente está estrenando su quinta temporada. Si quieres disfrutar de estos episodios, deberás levantarte a las 02:00 horas, tiempo del centro del país, esta hora es en la que estará disponible dicho apartado.

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Resumen del tercer capítulo de la temporada 5 de The Boys

La quinta temporada de The Boys ya tiene 3 capítulos disponibles, donde hemos visto sucesos que se basan casi a la perfección con lo que sucede en los cómics de esta historia; pero ahora, lo que nos dejó el tercer capítulo de la serie es que Butcher y los Chicos están intentando terminar con los Supers, especialmente con Homelander y Soldier Boy, dos de los más poderosos de esta trama.

Butcher habla con Ryan para tratar de convencerlo sobre hablar con Homelander para tratar de terminar con él, sin embargo, en el inicio de este episodio, vemos cómo fuerzas especiales están buscando a un objetivo, el cual es el hijo de Patriota, sin embargo, es aquí donde el retoño de Beca muestra por primera vez sus poderes y termina de manera muy fácil con estos elementos, al final queda uno con quien dialoga y le dice que no puede permitir que nadie sepa su ubicación.

Por otro lado, Soldier Boy ha sido reintegrado a la sociedad como un elemento más de los Seven, pero esto al parecer no le ha parecido mucho a Homelander, quien en su egocentrismo personalidad quiere ser el centro de atención, esto ha hizo que ante los medios de comunicación revelara que dicho héroe era su padre.

Por otro lado, el virus que mata a los Supers no lo hace con Soldier Boy, quien tiene la primera variantes del complejo V, el cual es considerado uno de primera generación, y con el que dicho héroe pudo sobrevivir, y que quizás también lo hace invencible e inmortal; esto hizo que Homelander pidiera un poco, pero se le niega, sin embargo, los Chicos saben que, existen dos formas de que Patriota tenga el mismo poder que su padre, una es buscar el primer V, o sacarlo de la sangre del soldado.

