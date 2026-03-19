¿A qué hora se estrena ARIRANG, el nuevo álbum de BTS, en México y Latinoamérica?

El día que todos los ARMY estaban esperando, finalmente llegó: ¡El lanzamiento de ARIRANG, el nuevo álbum de BTS! Esta nueva producción discográfica tendrá su estreno en Corea del Sur el viernes, 20 de marzo. No obstante, en México y otros países de Latinoamérica, el álbum estará disponible a partir de esta misma noche. A continuación, la hora exacta de estreno para México y LATAM.

¿A qué hora se estrena ARIRANG, el nuevo álbum de BTS, en México?

El quinto álbum de larga duración de la aclamada banda de pop surcoreana estará disponible la noche de este jueves, 19 de marzo, en punto de las 10:00 p.m. (hora del centro de México).

Hora exacta de estreno del nuevo álbum de BTS en Latinoamérica

En cuanto al resto de los países de Latinoamérica, el estreno de ARIRANG está programado para las siguientes horas:



México : 10:00 p.m. del 19 de marzo

: 10:00 p.m. del 19 de marzo Guatemala : 10:00 p.m. del 19 de marzo

: 10:00 p.m. del 19 de marzo Honduras : 10:00 p.m. del 19 de marzo

: 10:00 p.m. del 19 de marzo El Salvador : 10:00 p.m. del 19 de marzo.

: 10:00 p.m. del 19 de marzo. Nicaragua : 10:00 p.m. del 19 de marzo

: 10:00 p.m. del 19 de marzo Costa Rica: 10:00 p.m. del 19 de marzo

10:00 p.m. del 19 de marzo Perú : 11:00 p.m. del 19 de marzo

: 11:00 p.m. del 19 de marzo Colombia : 11:00 p.m. del 19 de marzo

: 11:00 p.m. del 19 de marzo Panamá : 11:00 p.m. del 19 de marzo

: 11:00 p.m. del 19 de marzo Ecuador : 11:00 p.m. del 19 de marzo

: 11:00 p.m. del 19 de marzo Venezuela : 11:00 p.m. del 19 de marzo

: 11:00 p.m. del 19 de marzo Bolivia : 12:00 a.m. del 20 de marzo

: 12:00 a.m. del 20 de marzo República Dominicana : 12:00 a.m. del 20 de marzo

: 12:00 a.m. del 20 de marzo Puerto Rico: 12:00 a.m. del 20 de marzo

12:00 a.m. del 20 de marzo Chile : 1:00 a.m. del 20 de marzo

: 1:00 a.m. del 20 de marzo Paraguay : 1:00 a.m. del 20 de marzo

: 1:00 a.m. del 20 de marzo Argentina : 1:00 a.m. del 20 de marzo

: 1:00 a.m. del 20 de marzo Uruguay: 1:00 a.m. del 20 de marzo

¿Qué significa ARIRANG?

El título del álbum está inspirado en una de las canciones más folclóricas de Corea del Sur, considerada por muchos como el himno oficial del país. De hecho, la portada del álbum hace referencia a la primera grabación de música coreana registrada en Estados Unidos, la cual corrió a cargo de siete estudiantes coreanos que cantaron “Arirang” en Washington, D.C.

BTS unveils cover art for their new album ‘ARIRANG.’



Out March 20th. pic.twitter.com/AnaxpLvJ2I — Pop Crave (@PopCrave) March 13, 2026

Tracklist completo de ARIRANG

ARIRANG de BTS está compuesto por un total de 14 canciones:



Body to Body

Hooligan

Aliens

FYA

2.0

No. 29

SWIM

Merry Go Round

NORMAL

Like Animals

they don’t know ‘bout us

One More Night

Please

Into the Sun

BTS: The Comeback

Para celebrar su regreso, BTS ofrecerá su primer concierto en Seúl: “BTS: The Comeback”. Debido al impacto de la agrupación, el espectáculo será transmitido completamente en vivo por streaming. Los fans mexicanos podrán disfrutar de él el sábado, 21 de marzo, en punto de las 5:00 a.m. (hora del centro de México).

También se publicará un documental con el mismo nombre el 27 de marzo, mientras que la gira mundial ARIRANG World Tour arrancará en abril en Corea del Sur. Con esta nueva gira, BTS recorrerá México con tres fechas sold out en el Estadio GNP Seguros el 7, 9 y 10 de mayo.