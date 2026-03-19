Horario oficial y fecha para ver el estreno de “BTS: The Comeback” desde México

¡BTS está de regreso! Tras casi cuatro años alejados de los escenarios debido al cumplimiento de su servicio militar, la banda de pop surcoreana está de vuelta con un nuevo álbum de estudio: ARIRANG, el cual viene acompañado de una gira mundial. El primer concierto se llevará a cabo este fin de semana en la capital de Corea del Sur (Seúl) y podrá seguirse completamente en vivo por streaming. Aquí te compartimos la fecha y hora exacta del “BTS: The Comeback” para que no te pierdas ni un sólo instante.

BTS: The Comeback: hora y fecha oficial para ver el concierto en vivo desde México

El nuevo álbum de BTS, ARIRANG, estará disponible en plataformas de streaming musicales a partir de las 10:00 p.m. (hora del centro de México) de este jueves, 19 de marzo; mientras que el concierto, titulado “BTS: The Comeback”, se llevará a cabo el sábado, 21. El espectáculo podrá seguirse completamente en vivo, por streaming, en punto de las 5:00 a.m. (hora del centro de México).

BTS: The Comeback, el Documental

Además del álbum y el concierto en streaming, la banda también lanzará un documental bajo el mismo nombre. A través de este, los fans podrán ver el reencuentro del grupo, así como el detrás de cámaras del álbum ARIRANG. El documental estará disponible en la misma plataforma de streaming el 27 de marzo. La hora de lanzamiento aún está por confirmarse.

Tracklist de ARIRANG

Mientras los ARMY se preparan para escuchar el nuevo álbum de BTS, el tracklist del mismo ya ha sido revelado. ARIRANG cuenta con un total de 14 canciones, la cuales son las siguientes:



Body to Body

Hooligan

Aliens

FYA

2.0

No. 29

SWIM

Merry Go Round

NORMAL

Like Animals

they don’t know ‘bout us

One More Night

Please

Into the Sun

Además del listado de canciones, también se ha revelado la portada del álbum, la cual hace referencia a la primera grabación de música coreana en Estados Unidos, misma que se dio cuando siete estudiantes coreanos cantaron “Arirang” en Washington, D.C. ¿Estás listo para uno de los regresos más esperados en la industria de la música?