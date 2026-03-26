Comediante de The Tonight Show hace comentario incómodo a BTS y el ARMY explota: “Siempre hay un desubicado que arruina todo”

El regreso de BTS sigue dando de qué hablar… Aunque esta vez no de manera positiva. Tras su aparición en The Tonight Show Starring Jimmy Kimmel, los ARMY denunciaron una broma con tintes racistas por parte de uno de los comediantes del programa. Según informan fans que acudieron a la grabación, el comediante Seth Herzog hizo una referencia sarcástica sobre Corea del Norte, al preguntar quién venía de allí. El comentario desató la furia del ARMY, quienes lo calificaron de inapropiado y racista, asegurando que este tipo de “bromas” no hacen más que reforzar estereotipos erróneos. "Siempre hay un desubicado que arruina todo”, se lee en uno de los comentarios en redes sociales.

Por si fuera poco, las ARMY también denunciaron discriminación por parte del staff, pues hay quienes aseguran que fueron separadas según su apariencia física. "Tratarlas mal y dividirlas según cómo se ven es caer en lo más bajo de la industria", asegura una de las quejas en línea.

The Tonight Show se disculpa con los integrantes de BTS por broma inapropiada

Según supo TMZ, tanto Seth Herzog como el resto de la producción de The Tonight Show se disculparon directamente con los miembros de la agrupación por tal comentario. También se informa que los directivos de la cadena hablaron seriamente con Herzog tras el incidente.

BTS regresa a The Tonight Show esta noche

Pese al comentario inapropiado denunciado por los fans, todo parece indicar que la agrupación de pop surcoreana pasó un buen rato en el talk show nocturno. Durante su aparición en el programa, la banda habló sobre la creación de su nuevo álbum, ARIRANG, su próximo tour global y lo que más extrañaron unos de los otros. También ofrecieron una presentación especial de su nuevo single, “Swim”.

Debido al furor de las ARMY - y el impacto de la banda a nivel global - BTS tendrá una segunda aparición en The Tonight Show la noche de este mismo jueves, 26 de marzo. Según adelantos, la boyband también ofrecerá una pequeña presentación musical en el programa de hoy.

BTS también lanzará un documental: “BTS: The Return”; fecha de estreno

Después de su presentación en The Tonight Show, los fans de BTS podrán disfrutar de su nuevo documental: “BTS: The Return”. El proyecto estará disponible a partir de este viernes, 27 de marzo, en la misma plataforma de streaming que el concierto de regreso. A través de este, los fans revelarán detalles de su reencuentro, desde la reunión inicial hasta la creación de ARIRANG.