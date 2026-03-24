CONFIRMADO: Revelarán detalles EXCLUSIVOS de la creación de ARIRANG de BTS en esta fecha

El comeback más esperado de la industria de la música sigue dando de qué hablar. Tras presentarse ante más de 260,000 personas en un concierto gratuito en Seúl, Corea, los fans de BTS podrán conocer detalles exclusivos de la creación de ARIRANG a través del nuevo documental de la banda: BTS: The Return, mismo que tendrá su estreno en streaming este viernes, 27 de marzo.

¿Cómo y dónde ver BTS: The Return? Posibles horarios en México

El nuevo documental de BTS estará disponible en la misma plataforma de streaming que el concierto de regreso, a partir de este viernes, 27 de marzo. Si bien aún no hay una hora oficial para el lanzamiento, teniendo en cuenta el horario estándar del servicio de streaming (12:00 p.m. PT / 3:00 a.m. ET), es probable que el documental se estrene a la 1:00 a.m. (hora del centro de México).

BTS: The Return: ¿De qué tratará el NUEVO documental de la banda?

BTS: The Return se centrará en el reencuentro de RM, Jin Jimin, V, Suga, Jungkook y j-hope tras estar separados por casi cuatro años debido a sus obligaciones en Corea del Sur, pues cada uno tuvo que cumplir con su respectivo servicio militar, lo que los llevó a tomar una pausa en su carrera artística.

Durante el verano de 2025, los siete integrantes de BTS viajaron a Los Ángeles, California, para trabajar en su quinto álbum de larga duración: ARIRANG. Para lograrlo, se instalaron en una misma residencia, hasta que la obra quedó terminada. Dicho esto, el documental mostrará desde su reunión inicial hasta el proceso creativo y demás detalles exclusivos detrás de ARIRANG, así como la perspectiva de cada integrante a lo largo de la composición del álbum y sus respectivas expectativas sobre el regreso.

ARIRANG de BTS debuta con una calificación de 87 puntos

A escasos días de su lanzamiento, ARIRANG de BTS debuta con una calificación de 87 puntos en Metacritic, según nueve reseñas diferentes. Medios como Rolling Stone y All Music le otorgaron una calificación de 90 puntos, mientras que The New York Times, The Telegraph (UK), Clash Music y Consequence lo calificaron con un promedio de 80. No obstante, Pitchfork apenas le dio 53 puntos, citando “monotonía" en algunas canciones.

Sin embargo, el recibimiento que verdaderamente importa es el de los fans, quienes no han hecho más que aplaudir el regreso de una de las bandas de K-Pop más importantes en el mundo de la música en la actualidad.