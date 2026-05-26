¿Llegará la nueva colaboración de BTS a México? Esto es TODO lo que se sabe

En las últimas horas, la boy band surcoreana ha vuelto a ser tendencia, pero esta vez por una colaboración inédita y por tiempo limitado en conjunto con una de las marcas de galletas más populares del mundo. Se espera que la colaboración se dé en el marco de las celebraciones de la fiesta futbolera.

Ahora lee: Tepito conquista Cannes: Cortometraje mexicano gana la Palma de Oro 2026

¿Qué se sabe sobre la colaboración entre BTS y OREO?

No es secreto que los lanzamientos de ediciones limitadas son sumamente condicionados por los fanáticos, y es ahora que se vivirá una de las colaboraciones más importantes de los últimos años, entre la boy band más relevante del planeta actualmente y la empresa de galletas más celebrada en países como Estados Unidos y gran parte de América.

¿En qué consiste la llamativa colanboración?

De acuerdo con lo que se ha revelado por Mondelez Internacional, la colaboración está diseñada para rendir homenaje a la comunidad ARMY y será Crema de Hotteok, el sabor elegido por la firma para la edición limitada.

Del mismo modo, se ha señalado que el color de las galletas será púrpura en honor al color insignia del fandom.

Además, se espera que las galletas cuenten con un llamativo relieve de algunas de las 13 figuras diferentes creadas en conjunto con la banda para rememorar los 13 años de debut de BTS.,

¿Cuándo y dónde comprar la caja de galletas edición limitada de OREO y BTS?

De acuerdo con lo que se ha revelado, la colaboración oficial de BTS llegará a las tiendas el próximo 8 de junio, mientras que la preventa por la tienda digital se espera para el 1 de junio.