BLACKPINK revela fecha de lanzamiento de ‘Deadline’, tercer mini álbum que las trae de regreso a la industria musical

Las buenas noticias para los seguidores del K-pop siguen llegando y es que no solo BTS sorprendió al revelar las fechas y lugares donde se presentarán este año, si no ahora otra de nuestras bandas favoritas, BLACKPINK, ha revelado que su retorno a la industria musical será con ‘Deadline’.

Te puede interesar: ¡Mil pesos! Esto costaba ver a BTS la última vez que vinieron a México y esto es lo que costaría este 2026

El cuarteto integrado por Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa volvió a colocarse en la cima de la conversación global al revelar este 14 de enero la fecha oficial de lanzamiento de su tercer mini álbum titulado ‘Deadline’ el cual ya empieza a generar gran expectativa entre BLINKs.

‘Deadline’ representa una nueva etapa en la agrupación, conocida por romper récords de reproducciones, ventas y giras mundiales. Aunque los detalles del concepto y el tracklist aún se mantienen bajo reserva se podrán conocer hasta el día 27 de febrero del año en curso, con este anuncio BLACKPINK confirma que está listo para retomar su dominio en la industria del K-pop.

El regreso de BLACKPINK a los escenarios

Además del lanzamiento de 'Deadline', el anuncio llega acompañado del regreso del grupo a los escenarios fans esperan que en los próximos meses anuncien fechas y lugares de un posible tour mundial. BLACKPINK había permanecido ausente como agrupación por aproximadamente dos años, periodo en el que cada integrante se enfocó en proyectos individuales y actividades fuera del grupo.

Este retorno marca su primera etapa activa conjunta desde el cierre de su última gira mundial "Born Pink", considerada una de las más exitosas en la historia del K-pop femenino.

¿Qué realizaron las integrantes de BLACKPINK durante el tiempo que el grupo se mantuvo en pausa?

Durante su pausa grupal, las cuatro integrantes se enfocaron en fortalecer sus carreras individuales, principalmente en la música, actuación y modelaje.

