BLACKPINK enciende la expectativa de DEADLINE por revelación de fotos conceptuales

Este 29 de enero de 2026 BLACKPINK lanzó oficialmente las primeras fotos conceptuales de su esperado tercer miniálbum titulado DEADLINE, marcando el inicio de la era promocional para su regreso.

Las imágenes compartidas en las redes sociales y plataformas oficiales revelaron unas imágenes en blanco y negro con un enfoque visual potente y narrativo, donde cada integrante despliega una estética distinta pero conectada por una línea conceptual fuerte.

Estas fotos se convierten en el primer vistazo profundo al universo artístico que BLACKPINK ha preparado para este proyecto, después de varios meses sin material grupal.

¿Cuándo se estrena DEADLINE de BLACKPINK?

La nueva producción de BLACKPINK que lleva de título DEADLINE está programado para ser lanzada oficialmente el 27 de febrero de 2026 en plataformas digitales y formatos físicos alrededor del mundo.

Este miniálbum marca el regreso de Rosé, Jennie, Lisa y Jisso a la escena musical tras más de tres años desde su anterior álbum Born Pink en 2022, y representa un hito importante al integrar material nuevo después de extensos proyectos en solitario de las integrantes.

La producción ha generado enorme expectativa, no solo por el contenido musical sino por su conexión con la gira mundial Deadline World Tour, la cual finalizó recientemente con exitosas presentaciones en el Kai Tak Stadium de Hong Kong.DEADLINE también hace énfasis en la imagen visual del grupo: desde el adelanto de fotos hasta las expectativas de un estilo futurista.

Además de la revelación de imágenes, se anunció que ya está activo el registro para la preventa de diferentes versiones físicas del álbum que traerá consigo diseños exclusivos, fotolibros y tarjetas coleccionables que amplifican el valor de este lanzamiento.