STAY recibirá boletos de colección y photocards EXCLUSIVAS por el estreno de Stray Kids: The dominATE Experience

El estreno de Stray Kids: The dominATE Experience en cines de México no solo promete emocionar a los fans con imágenes inéditas del tour mundial del grupo, sino que también traerá consigo atractivos exclusivos. A través de redes sociales Cinépolis reveló que las personas que adquieran sus boletos para la función recibirán boletos de colección o photocards oficiales dependiendo a la sala que ingreses.

¿Cómo y cuando se darán los boletos y Photocards de colección para Stray Kids: The dominATE Experience?

Los boletos de colección serán entregados a quienes entren a las funciones de formato tradicional, estos destacan por su diseño especial, inspirado en la estética del tour DominATE, con elementos visuales que remiten al concepto poderoso y rebelde que caracteriza a Stray Kids. A diferencia de los boletos tradicionales, estos están pensados como un souvenir para conservar, intercambiar o incluso enmarcar.

Por su parte, las photocards oficiales serán para los fans que compraron para las funciones de formato IMAX. Las photocards son uno de los incentivos más esperados por STAY. Estos artículos suelen mostrar a los integrantes en imágenes exclusivas, lo que los convierte en objetos altamente coleccionables. Como ocurre en otros lanzamientos especiales de K-pop, la disponibilidad será limitada y su entrega estará sujeta a existencias, por lo que se recomienda a los fans acudir con anticipación a las funciones.

Asimismo, se ha indicado que estos artículos también serán entregados a quienes hayan anticipado su compra y tenga boletos virtuales.

La iniciativa ha generado gran entusiasmo en redes sociales, donde los seguidores celebran que el estreno en México incluya beneficios similares a los de otros países. Para muchos, no se trata solo de ver la película, sino de vivir una experiencia completa que refuerza el vínculo entre Stray Kids y su fandom mexicano.

¿De qué trata la película-concierto Stray Kids: The dominATE Experience y cuándo se estrena?

Stray Kids: The dominATE Experience que se estrena en México el 5 de febrero es una película concierto que documenta el explosivo tour mundial del grupo, mostrando presentaciones en vivo, momentos detrás del escenario y la energía que Stray Kids transmite en cada show. El filme permite a los fans revivir canciones emblemáticas y las coreografías intensas que realizan Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N.