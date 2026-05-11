¿Integrante de BTS alburea sin querer a un ARMY mexicano? Así fue la inesperada reacción que desató risas en redes

Este 10 de mayo 2026 se llevó acabo el último concierto de BTS en la Ciudad de México por lo que las expectativas tanto del grupo como de los fans eran superiores, pues en las anteriores presentaciones en el Estadio GNP habían hecho retumbar el recinto y así como iban avanzando los minutos se demostraba que este show quedaría marcado como uno de las mejores, ya que, también Jimin había anticipado que "traían algo tremendo esta noche" y estas palabras se cumplieron cuando sorprendieron al público dedicando un mensaje a las mamás mexicanas por ser Día de las Madres, sin embargo, los mexicanos encontraron un detalle que interpretaron como albur y señalaron que solo les faltaba eso a los integrantes para sentir por completo toda la vibra mexa.

Te puede interesar: BTS promete conciertos en el estadio MÁS GRANDE de México

Durante el mensaje previo a concluir su tercera presentación que realizaron en México como parte de su gira mundial Arirang World Tour 2026, Kim Tae-hyung, mejor conocido como V expresó todo lo bueno que vivió y disfrutó al estar en México, sin embargo, lo que llamó la atención fue que todo su discurso fue pronunciado en español y porque se tomó el tiempo para felicitar a la mamás en su día especial.

¿Cómo fue el mensaje de felicitación de V de BTS a las mamás mexicanas?

Durante su despedida del escenario mexicano, el integrante de BTS, Tae, le recordó al público que ese domingo era Día de las madres por lo que agradeció a cada una de ellas por la labor que hacen al criar, asimismo, continuó pidiendo que les hablarán ya sea por llamada o videollamada, después siguió mencionando algunos nombres populares de ellas, donde destacó hasta "Mamá Coco", personaje icónico de la película animada Coco y la cual destaca por se ambientada en México.

Hoy es Dia de las Madres, ¿Ya las felicitaron? llamar ahora, videollamada. Mamá Maria, mamá Teresa, mamá Lupe, Mamá Coco. Gracias por habernos criado. ¡Muchas felicidades mamá!.

¿Por qué ARMY mexicano piensa que fue albureado por V de BTS?

Tras darse a conocer las plabras del idol por ser Día de las madres, algunos fans e internautas que han visto videos en redes sociales de este emotivo momento han destacado que Tae utilizó un juego de palabras al momento de nombrar a "Mamá María" y practicamente "nos albureó sin habernos dado cuenta" por lo que rápidamente se han viralizado estas imágenes y han señalado que probablemente ya sabía de qué se trataba, pues se le ve un rostro "picaro", otros internautas señalan que lo hizo sin darse cuenta, pero que aún así se agradece el momento épico que regaló.

Sin duda alguna, queda demostrado que México transformó por completo a todos los integrantes pues se mostraron natural y dusfrutando de cada experiencia que vivieron en nuestro país.