Así fue el mágico momento en el que Jimin consoló a una fan durante el concierto de BTS en CDMX y se vuelve viral

Los chicos de BTS han demostrado una y otra vez por qué son tan queridos por el ARMY. Ahora fue el turno de Jimin de hacer algo que cautivó el corazón de millones de fans en todo el mundo, pues durante el concierto de BTS en la Ciudad de México, el cantante notó que una fan estaba llorando desconsoladamente entre el público. Fue ahí cuando el ídolo decidió acercarse al borde del escenario y se dirigió a ella, un gesto inesperado que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Fue así como el cantante le regaló su sombrero, haciendo que la pequeña fanática estallara de emoción junto a su familia.

También te puede interesar: Algunos de los integrantes de BTS fueron vistos disfrutando de las luchas en CDMX

Jimin es conocido por el fandom por ser el integrante que más cuida las emociones de sus fans. Es común que él detecte a personas llorando, que lea pancartas especiales y que estas las responda con cariño desde el escenario.

¿Qué hizo Jimin con la fan que estaba llorando?

El momento fue bastante conmovedor, pues mientras interpretaba una de las canciones del show, Jimin detectó a una joven fan que no podía dejar de llorar de emoción. En los videos se ve claramente cómo el idol se agachó cerca de la orilla del escenario, señaló directamente a la fan, se quitó su sombrero y se lo entregó al staff para que se lo pasara. La chica lo recibe con enorme emoción y le dice a la distancia: “No llores”.

jimin giving his hat to a fan who was crying and went “don’t cry” 🥹😞 this is so sweet.. pic.twitter.com/2EJbSsenCY — raghad (@shyjjmn) May 11, 2026

El gesto provocó gritos entre las asistentes que no podían creer el adorable gesto de Jimin con su joven fanática.

El video ya es viral entre ARMY

Tras recibir el sombrero, fue abrazada con mucha emoción por dos personas identificadas como sus padres. La enorme sonrisa que se pintó en su rostro emocionó a todo el ARMY, que se sintió muy feliz por ella. El video ya acumula miles de reproducciones y se encuentra en todas las redes sociales. Los usuarios señalaron que este tipo de momentos son justamente los que hacen que el vínculo entre BTS y ARMY sea tan fuerte.

