¿BTS anuncia más fechas en México? Se confirman nuevos conciertos oficiales del grupo surcoreano

Buenas noticias para el ARMY de Latinoamérica: ¡BTS acaba de anunciar nuevas fechas para el World Tour ARIRANG! El listado incluye conciertos en algunas de las ciudades más importantes de América Latina. Por desgracia, este nuevo anuncio no cuenta con más shows para México, cuyas tres fechas fueron sold out en cuestión de minutos.

BTS anuncia gira en LATAM: lista completa de fechas y países

La gira de BTS por Latinoamérica cuenta con un total de once fechas en cinco países, programadas para fin de año. Estos son todos los conciertos confirmados:



2 y 3 de octubre: Bogotá, Colombia; Estadio El Campín

Bogotá, Colombia; Estadio El Campín 9 y 10 de octubre: Lima, Perú; Estadio San Marcos

Lima, Perú; Estadio San Marcos 16 y 17 de octubre: Santiago de Chile; Estadio Nacional

Santiago de Chile; Estadio Nacional 23 y 24 de octubre: Buenos Aires, Argentina; Estadio Único de la Plata

Buenos Aires, Argentina; Estadio Único de la Plata 28, 30 y 31 de octubre: São Paulo, Brasil; Estádio Do Morumbis

La preventa de boletos con membresía ARMY inicia a partir del 7 de abril, mientras que la venta general arranca el viernes, 10 de abril. Los horarios varían, según la región, por lo que te recomendamos checar el sitio web de Weverse, donde BTS publica actualizaciones e información oficial.

¿Cuándo son los conciertos de BTS en México?

A diferencia del resto de LATAM, el regreso de BTS a México se dará dentro de dos meses, con un total de tres fechas en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México: 7, 9 y 10 de mayo. Por desgracia, ya no hay boletos disponibles para ninguno de los shows, pues todos fueron sold out en cuestión de minutos.

BTS estrena documental: “BTS: The Return”

Para seguir con la celebración del comeback más esperado en la industria de la música, BTS ha lanzado un nuevo documental, titulado: “BTS: The Return”. El proyecto fue estrenado este mismo viernes, 27 de marzo, vía streaming, y sigue el reencuentro de la agrupación de pop surcoreana, luego de permanecer cuatro años alejados de los escenarios por causas del servicio militar. El documental también se adentra en la inspiración y creación de su nuevo álbum de estudio, ARIRANG, y las expectativas sobre su próxima gira global.