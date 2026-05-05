BTS en México: Estos son los fan projects del concierto del 7 de mayo a los que te puedes unir

Todavía tienes un par de días para organizar todos los detalles y hacer que tu experiencia sea perfecta en el primero de los conciertos de BTS en México. Si acudes al estadio el 7 de mayo, te contaremos cuáles son los fan projects a los que te puedes unir.

Este tipo de actividades tienen como objetivo no solo crear una atmósfera inolvidable para los fans sino entregar un mensaje positivo y cariñoso para el icónico grupo de kpop. Recuerda seguir las instrucciones de la manera más fiel y respetuosa posible.

Fan projects para el primer concierto de BTS en México, el 7 de mayo

Las ARMY están compartiendo en redes sociales cuáles son los fan projects vigentes, a continuación enlistamos los principales para el 7 de mayo.

1. BTS México Fanbase

A partir de una convocatoria que se hizo en redes sociales, esta agrupación ARMY estará repartiendo un espectacular banner que se alzará durante la canción "Into the sun". Este banner fue creado por una fan, se estará repartiendo en varios puntos el 7 de mayo o se puede imprimir en casa (en las medidas correctas).

La dinámica Fiesta Mexa consiste en alzar un paliacate morado o rojo durante el coro final de la canción "Idol"; puede ir amarrado al mango de tu lightstick o en tu muñeca.

2. Apobangpo Fan Project

Este fan project consiste en proyectar un mensaje para BTS desde toda la zona de gradas del estadio. Si tienes un asiento en gradas, vas a encontrar un papelito de tu color asignado en tu lugar, y debes usarlo para cubrir la luz de tu celular; un grupo de ARMYs voluntarias se encargó de asignar colores con gran precisión.

3. Fan project con corazones morados

El grupo de ARMYs identificado en Instagram como @axomysmx repartirá corazones de papel morados con el texto "I'll follow you" en letras blancas; estos corazones para BTS deberán alzarse durante la canción "Into the sun". En las zonas Platino del estadio, los corazones se colocarán en cada asiento por parte de voluntarias; en otras zonas, se entregarán en Puerta 6.

