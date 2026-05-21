¿BTS ya no volverá a México? El grupo habló sobre la altitud del país y encendió dudas entre fans

La emoción por el regreso de BTS a los escenarios luego de realizar una pausa de casi 4 años como grupo completo continúa creciendo y más después de haberse presentado en la Ciudad de México donde sus conciertos fueron un rotundo éxito. Sin embargo, esta emoción ha estado tambaleando luego de que en un reciente live el grupo dejara más preguntas que respuestas entre sus seguidores mexicanos.

En la transmisión que realizaron durante la noche de este 19 de mayo 2026, la agrupación de K-pop recordó sus recientes presentaciones en México y compararon la experiencia con sus shows recientes en Standford, California, donde además confesaron que la altura y el intenso calor del país representaron uno de los retos físicos más difíciles, pero que pudieron superar gracias a la actitud del público.

Durante la transmisión, los internautas le cuestionaron al grupo cómo fue su experiencia en México, a lo que inmediatamente RM, líder del grupo describió a México como “impactante” y aseguró que la experiencia fue “increíble”, aunque admitió que las condiciones físicas fueron complicadas.

“La altura de México de verdad es muy alta porque son 2,400 metros”, expresó RM. Mientras que Kim Tae-hyung también habló del calor intenso y de la comida picante, “mucho picante”, frase que ya describe al cantante inmediatamente y coincidió que el clima los golpeó de inmediato. Aún así, reiteraron que quedaron enamorados por la energía del ARMY ya que esa misma energía los impulsó a continuar con el show. “El público estaba más caliente (apasionado) por eso creo que pudimos sacar fuerzas y hacerlo”, agrego Kim Nam-joon.

Las declaraciones encendieron rápidamente las redes, ya que algunos fans comenzaron a preguntarse si el agotamiento físico podría influir en futuras visitas del grupo a México. Sin embargo, lejos de mostrarse fastidiados o distantes, los integrantes dejaron ver el cariño que le tienen al país y continuaron asegurando que regresaran. Finalmente, todo quedó esclarecido cuando J Hope expresó: “México,nosotros los amamos”.

¿Cómo fueron los conciertos de BTS en Stanford, Estados Unidos?

Durante la transmisión donde participó J Hope, RM, V y Jimin compararon su experiencia mexicana con sus recientes conciertos en Stanford, Estados Unidos, donde el ambiente fue muy diferente, aunque V destacó que los fans estadounidenses bailaron mucho, sin embargo, en redes los asistentes fueron criticados por permanecer demasiado tranquilos durante algunas canciones, sin cantar ni gritar con la intensidad del ARMY mexicano.

De igual modo, destacaron que la altitud también fue un tema central en el live, recordemos que la Ciudad de México se encuentra a unos 2,240 metros sobre el nivel del mar, mientras que Stanford, California, apenas supera los 20 metros. En contraste, Seúl, Corea del Sur, tiene una altitud promedio cercana a los 38 metros. La enorme diferencia habría provocado mayor cansancio y dificultad respiratoria durante las presentaciones en territorio mexicano.