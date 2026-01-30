BTS podría estar alistando un NUEVO lightstick para su gira Arirang World Tour

En los últimos días, las redes sociales y comunidades de fans de BTS se han llenado de especulaciones sobre el posible anuncio de un nuevo lightstick oficial que vendría junto con la gira Arirang World Tour. Aunque HYBE o la banda surcoreana no han emitido ningún comunicado formal, aparentemente movimientos recientes en tiendas oficiales y comentarios recurrentes entre ARMY han avivado la expectativa.

Para muchos seguidores, la renovación del icónico “ARMY Bomb” suele estar ligada a nuevas actividades del grupo, como el regreso a los escenarios, giras mundiales o incluso el arranque de una nueva era musical.

¿Cuáles han sido las teorías que indicarían que BTS anunciaría un nuevo diseño de lightstick?

El lightstick de BTS se ha consolidado como uno de los más reconocidos dentro del K-pop a nivel global. Más allá de ser un accesorio de concierto, se ha convertido en un símbolo de identidad colectiva que conecta a fans en distintos países. Por ello, la posibilidad de una nueva versión ha generado entusiasmo.

Según comentarios que se han viralizado en las redes sociales estas serían las señales que indicarían un nuevo “ARMY Bomb”. Sin embargo, hasta que HYBE o BTS publiquen información oficial sobre un nuevo modelo, la existencia de un Army Bomb V5 o versión 2026 permanece como “un deseo”.



En comunidades de ARMY hay especulación generalizada entre fans sobre un nuevo Army Bomb para la gira Arirang World Tour, dado que la versión más reciente (Special Edition) se lanzó en 2025.



El hecho de que los lightsticks actuales se agoten rápidamente o no estén disponibles en tiendas también alimenta la idea.

¿Cuáles han sido los lightstick de BTS?

A lo largo de su carrera, BTS ha presentado distintas versiones oficiales de su lightstick, ha tenido cuatro versiones oficiales conocidas como ARMY Bomb, más una edición especial, por lo que en total serían cinco modelos.

El primero fue lanzado en 2015, con un diseño sencillo. Con el paso del tiempo, el grupo introdujo nuevas versiones que mejoraron tanto la estética como la funcionalidad, incorporando materiales más resistentes y un sistema de iluminación más potente.

En 2017 se lanzó el ARMY Bomb Ver. 2, mientras que en el 2018 se lanzó ARMY Bomb Ver. 3, en 2019 llegó la edición especial ARMY Bomb Map of the Soul y finalmente está ARMY Bomb Ver. 4, esta versión es conocida por su diseño esférico transparente, reforzó la idea de unidad del fandom.