¡BTS está de vuelta! La banda de kpop surcoreana regresa a los escenarios tras años alejada de la música debido al servicio militar. Recordemos que en Corea del Sur todos los varones de 18 a 28 años están OBLIGADOS a servir al ejército durante un período de 18 a 21 meses debido al conflicto con Corea del Norte. A escasos meses de haber concluido con sus obligaciones, los integrantes de BTS rompen el silencio y se sinceran sobre cómo fue cumplir con este deber.

También te puede interesar: ¿Song Min-ho a PRISIÓN? El integrante de WINNER, en FUERTES problemas por saltarse el servicio militar en Corea del Sur

BTS rompe el silencio sobre su servicio militar en Corea: “Fue tan difícil que casi lloraba”

A través de una entrevista para GQ Magazine, los integrantes de la agrupación surcoreana se sinceraron sobre su paso por el servicio militar. El primero en ingresar fue Jin, mientras que el último en completarlo fue Suga. Cada uno desempeñó tareas diferentes. Por ejemplo, Jin y J-Hope fueron instructores, Jung Kook trabajó como cocinero militar y V fue miembro de la fuerza especial, por mencionar algunos cargos.

Si bien todos los integrantes reflexionaron sobre los aspectos positivos de servir al ejército, como adaptarse a una rutina, vivir más saludable y aprender cosas nuevas sobre la vida, las bromas no se hicieron esperar. Jimin reveló que, si bien fue un período que significó mucho, también se trató de una tarea tan complicada que casi llora.

“Adentrarnos en un mundo totalmente diferente y adaptarnos fue, por supuesto, difícil, pero los humanos son divertidos porque aprenden a adaptarse bastante rápido. He mejorado mi salud y aprendido más sobre la vida y las diferentes facetas de la sociedad. También conocí a mucha gente nueva. Estar en el ejército y servir en él es algo que todo hombre en Corea experimenta”, señaló J-Hope; a lo que Jimin agregó: "Fue tan, tan difícil que casi lloraba. Sí fue muy difícil, pero poder estar en esos zapatos y vivirlo significó mucho para nosotros".

El regreso de BTS a los escenarios: ¿Cuándo sale su nuevo álbum: ARIRANG?

Tras casi cuatro años alejados de los escenarios a causa del servicio militar, BTS sorprendió a sus seguidores con el anuncio de su décimo álbum de estudio: ARIRANG. Este nuevo lanzamiento consta de 14 canciones, según se muestra al momento de pre-guardar el álbum, mientras que su fecha de lanzamiento está programada para el 20 de marzo.

BTS regresa a México con tres conciertos en el Estadio GNP Seguros

Para celebrar este nuevo lanzamiento, BTS se sumergirá en una gira mundial, con la que visitarán la Ciudad de México. La cita es el 7, 9 y 10 de mayo en el Estado GNP Seguros. Desafortunadamente, ya no hay tickets disponibles, pues todas las entradas quedaron agotadas en cuestión de minutos.