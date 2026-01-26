Euforia por BTS en Estados Unidos: abren nuevas fechas, cuáles son las ciudades y cómo comprar los boletos

El regreso de BTS a los escenarios no solo es una noticia mundial, sino un impacto que tiene paralizada a las principales ciudades de Estados Unidos. Tras colgar el cartel de "Sold Out" en casi todas sus etapas iniciales, la agrupación K-pop confirmó la extensión de su gira mundial "BTS ARIRANG 2026" con tres fechas adicionales en puntos estratégicos del país norteamericano.

Este tour, que marca el primer álbum del septeto en más de cinco años, promete ser la movilización de fanáticos más grande de la década. Con el lanzamiento de su disco "ARIRANG", programado para el 20 de marzo, la maquinaria de HYBE y Big Hit Music ya está lista para una travesía que recorrerá cuatro continentes.

¿Cuáles son las nuevas fechas de BTS en Estados Unidos?

Debido a la velocidad con la que se acabaron las entradas para las noches originales, la agrupación decidió sumar conciertos en recintos de alta capacidad para asegurar que más miembros de ARMY puedan presenciar su retorno.

Tampa, Florida: Se añade una tercera noche en el Estadio Raymond James para el 28 de abril.

Stanford, California: El Estadio Stanford contará ahora con una tercera fecha el 19 de mayo.

Las Vegas, Nevada: El Estadio Allegiant no se queda atrás y sumará un cuarto concierto el 28 de mayo, cerrando la primera etapa en Norteamérica con una residencia histórica.

¿BTS tiene nuevas fechas de concierto en otros países?

La gira "BTS ARIRANG 2026" comenzará con una serie de tres conciertos en Goyang, Corea del Sur, para luego trasladarse a Tokio. Sin embargo, el mercado latinoamericano también recibirá un trato especial. Se confirmaron tres fechas en la Ciudad de México los días 7, 9 y 10 de mayo, aunque los detalles sobre los recintos y la venta de boletos para Latinoamérica, Asia y Australia se darán a conocer en las próximas semanas.

Calendario de la segunda etapa en Estados Unidos (agosto - septiembre)

Para los residentes en la costa este y el medio oeste, BTS regresará en agosto para una segunda vuelta que incluye los estadios más emblemáticos del país:

East Rutherford (MetLife Stadium): 1 y 2 de agosto.

Chicago (Soldier Field): 27 y 28 de agosto.

Los Ángeles (SoFi Stadium): Una residencia de cuatro noches del 1 al 6 de septiembre.

Las entradas para las nuevas fechas ya se encuentran disponibles en las plataformas oficiales.