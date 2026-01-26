La RAZÓN que COMPLICARÍA que haya más conciertos de BTS en México en su gira mundial 2026, “Arirang”

Este 26 de enero el ARMY en México inició la semana con una noticia inusual: Claudia Sheinbaum aseguró en su conferencia diaria que escribió una carta al ministro de Corea del Sur, Kim Min-Seok, para solicitar que BTS abra más fechas en nuestro país ante la enorme demanda para ver al grupo surcoreano.

La presidenta admitió que todavía no había una respuesta a su petición. Sin embargo, independientemente de lo que el primer ministro coreano responda, existe un posible impedimento para que más fechas de BTS en México sea una realidad.

Según lo anunciado, BTS se presentará en nuestro país con la gira "Arirang" el 7, 9 y 10 de mayo. Tan solo 6 días después, el 16 de mayo, continúa el tour en Stanford, California (Estados Unidos), donde habrá tres fechas más. Esta cercanía entre conciertos programados podría complicar que se abrieran nuevas fechas en México, por temas de logística.

En el resto de la gira, el mínimo de días que hay de separación entre visitar un país y otro es de cuatro. Aun así, no parece imposible que pudiera suceder ya que el grupo visitará otros países de Latinoamérica en octubre. Tiene una fecha programada para el 6 de septiembre en Los Ángeles y, de ahí, será hasta el 2 de octubre que se presente en Bogotá.

ARMYs se manifiestan contra la reventa de boletos

Desde el fin de semana y durante este lunes, fans de BTS se han manifestado en redes sociales en contra de las prácticas abusivas y la reventa, a partir de la cual se han llegado a ofrecer boletos en cientos de miles de pesos. Están invitando a no comprar boletos en reventa, compartiendo maneras en que se pueden denunciar estas prácticas e incluso pidiendo a las autoridades que se proceda en contra de plataformas de reventa como StubHub.

Este 26 de enero la Profeco anunció que habrá nuevos lineamientos para la venta de boletos para espectáculos en México. Se trataría de que las boleteras anuncien precios finales y detalles al menos 24 horas antes de que comiencen las ventas para un concierto. También se anunció que habrá sanciones para las plataformas de reventa.