Nueva POLÉMICA en el kpop: desaparece artista antes de hacer su debut, la policía ya la busca

En los últimos días la industria del K-pop se ha visto envuelto en una polémica luego de que un joven japonés desapareciera semanas antes de su debut oficial, lo cual ha provocado que se active una investigación policial en Corea del Sur.

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A través de diversos medios, se ha señalado que el joven habría desaparecido luego de estar ligado a presuntos contratos dobles y cometer fraude, lo que ha encendido las alertas sobre prácticas irregulares dentro del sistema de formación de idols. Hasta el momento, las autoridades ya trabajan para esclarecer si el artista incumplió acuerdos legales con más de una agencia.

¿Quién es el idol japonés que desapareció previo a su debut?

Según información que circula en medios surcoreanos, el joven ha sido identificado como “A” y formaba parte de un grupo de k-pop masculino conformado por seis personas y en donde ya había grabado contenido promocional y música previo al debut oficial. Sin embargo, en diciembre de 2025, a dos meses de la anhelada fecha para darse a conocer, el trainee desapareció sin previo aviso.

Asimismo, se ha revelado, que previó a su desaparición dejó algunos mensajes que han llamado la atención tanto en la agencia como con los seguidores, pues en una nota dejó un mensaje señalando que “la confianza se había roto”.

Tras levantarse la investigación, se reveló que posteriormente el joven habría firmado con otra empresa antes de plasmar su firma en este segundo contrato exclusivo, lo que indicaría que está incurriendo a una violación legal.

Debido a los actos que cometió "A" la policía de Seúl ha emitido una orden de restrincción en su contra para evitar que huya del país. Finalmente, se dio a conocer que tras su ausencia el proyecto debutó sin él y quedó en un grupo de cinco.

¿Por qué es tan castigado un “doble contrato” en el K-pop?

Para empezar el llamado ”doble contrato” ocurre cuando un artista, celebridad, estrella o influencer firma acuerdos exclusivos con más de una agencia al mismo tiempo y en Corea del Sur estas acciones pueden derivar en severas sanciones legales.

Debido al éxito que ha tenido la cultura del k-pop, en la industria del entretenimiento surcoreano, estos contratos suelen ser bastante estrictos y obliga a los idols a comprometerse de manera exclusiva con una sola empresa durante años.

En algunos casos, el romper estos acuerdos implican demandas por daños económicos, penalizaciones millonarias o hasta cargos por fraude.