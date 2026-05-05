Estas son las 4 cosas que NO DEBES hacer durante la visita de BTS en México

La euforia por la llegada de BTS a México ha crecido en las últimas horas, tras darse a conocer que la boy band, ya está dentro de nuestro país para su gira de conciertos "Arirang"" en 2026, los cuales se llevaran en los próximos días. Ante esta situación dentro de la conversación digital se han comenzado a compartir diversos actos que la comunidad ARMY debe evitar durante la visita de BTS.

Ahora lee: Compra estampas piratas del álbum de la Copa Mundial de la FIFA 2026, y le sale Chabelo

Esto es lo que no hay que hacer cuando BTS visite tu país

México ya se encuentra listo para la vista de BTS el próximo 9,10 y 11 de mayo del 2026 dentro del Estadio GNP. No obstante, los fanáticos de la boy band han comenzado a señalar diversos actos que se harán al redondeo de su visita y otros que se deben evitar para asegurar que a agrupación se lleve la mejor impresión durante su estadía en el país.

Aeropuerto y Hoteles

No aglomeraciones y No acoso

Para los fans nacionales un acto clásico es asistir tanto al aeropuerto como al hotel en donde se hospeden los famosos. No obstante, se ha señalado que la empresa que coordina la vista de BTS a México ha prohibido las aglomeraciones en estos dos puntos, no solo por temas de seguridad, sino también debido a que la banda ha señalado su incomodidad a ese tipo de aglomeraciones.

Un ejemplo de esta situación fue lo ocurrido en argentina con la visita de Jin al concierto de Coldplay. El integrante de BTS, tuvo que modificar su paso al reciente debido a la gran magnitud de personas que esperaban verlo.

¿Comó interactuar con los miembros de BTS?

No ser irrespetuoso y No arrojar objetos al escenario

Del mismo modo se ha señalado que si por casualidad llegan a encontrarse con alguno de los miembros, la etiqueta debe ser la norma, por lo que se debe procurar saludar de manera respetuosa y sobre todo evitar el seguirlo o acosarlos.

Una vez llegado el momento del concierto se debe evitar por completo el arrojar cualquier tipo de objetos sobre el escenario, ya sean peluches, prendas o flores. Esta advertencia llega, para salvaguardar la integridad de los miembros de BTS, y aunque algún objeto podría provocar una lesión o interrumpir el ritmo del concierto.

Consideraciones a tomar en cuenta durante el concierto

Es importante tomar en cuneta que durante los conciertos, tiene que prevalecer la cordialidad, por lo que en áreas de pie, se debe evitar a toda costa el aventarse o empujarse, priorizando el bienestar general del público y la los integrantes de BTS.