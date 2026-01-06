Prepárate para maratonear: estos K-dramas llegarán a tu pantalla durante el mes de enero

Llegan buenas noticias para los amantes de los K-dramas , ya que en este primer mes del año llegan a las plataformas de streaming importantes estrenos, desde comedias románticas hasta dramas con toques de fantasía.

A continuación te presentamos los títulos y fechas de estrenos de las próximas producciones y no te las vayas a perder.

El juez regresa (The Judge Returns):

Se estrenó el 2 de enero, tiene como protagonistas a Ji Sung, Park Hee-soon, Won Jin-ah. Este drama mezcla elementos legales con fantasía: Lee Han-young, un juez que ha vivido bajo las órdenes de un poderoso bufete, despierta diez años en el pasado tras su muerte y decide corregir injusticias que en su vida anterior no pudo enfrentar.

A mi querida ladrona (To My Beloved Thief):

Se estrenó el 3 de enero y tiene como protagonistas a Nam Ji-hyun, Moon Sang-min, Hong Min-gi, Han So-eun. Este k-drama presenta a una mujer noble que lleva una doble vida como ladrona justiciera, robando para ayudar a los oprimidos.

Fiebre de primavera (Spring Fever):

Esta comedia romántica con tono sanador llegó el 5 de enero con Ahn Bo-hyun y Lee Joo-bin como protagonistas, para contar la historia de una mujer que deja la ciudad tras una decepción amorosa para comenzar de nuevo en un ambiente tranquilo, Spring Fever narra cómo el encuentro con un hombre carismático y lleno de energía va derritiendo su corazón, generando situaciones entrañables, románticas y llenas de crecimiento personal.

Sin cola que contar (No Tail to Tell):

Llegará el próximo 16 de enero de 2026 y tendrá como protagonistas: Kim Hye-yoon y Lomon. Este k-drama reimagina el clásico mito del gumiho (zorro de nueve colas) en clave moderna y divertida: la protagonista, una gumiho que no desea convertirse en humana, sufre un accidente que la obliga a habitar forma humana junto a un narcisista jugador de futbol.

¿Se puede traducir este amor? (Can This Love Be Translated):

Se estrenará el 16 de enero, Kim Seon-ho, Go Youn-jung, Sota Fukushi serán los encargados de contar esta historia de un intérprete y una celebridad que se encuentran en circunstancias inesperadas, enfrentándose a desafíos culturales y de comunicación mientras sus sentimientos crecen.

La señorita Hong encubierta (Undercover Miss Hong):

El 17 de enero Park Shin-hye será la figura principal del drama que combina investigación y comedia, siguiendo a una oficial que se hace pasar por una empleada novata para destapar un fraude dentro de una empresa.

Positivamente tuya (Positively Yours):

Se estrenará el 17 de enero Choi Jin-hyuk y Oh Yeon-seo, este drama trata sobre dos personas que, tras un encuentro casual, se ven forzados a replantearse sus creencias sobre el amor y el compromiso. Familias con rencores del pasado, conflictos personales y crecimiento emocional serán el corazón de esta historia.

Te recetaré amor (Prescribe You Love):

Jin Se-yeon y Park Ki-woong llegarán el 31 de enero para protagonizar una trama romántica clásica con tintes modernos.