Stray Kids da sorprendente regalo de navidad a sus fans: revela el PÓSTER OFICIAL de su próxima película 2026

Previo a la celebración de navidad la agrupación surcoreana Stray Kids da un importante regalo para sus fans, la revelación del poster oficial de su película- concierto: ‘Stray Kids: The dominATE Experience’, que llegará a cines de todo el mundo en febrero de 2026.

A través de redes sociales la banda confirmó que esta proyección mundial se realizará a principios del año y contará con funciones en formato IMAX para una experiencia inmersiva. El filme exhibirá las actuaciones espectaculares de su gira mundial dominATE, principalmente, del SoFi Stadium de Los Ángeles, donde se agotaron las entradas en tiempo récord, además contará con material exclusivo como el detrás de cámaras y la convivencia entre los integrantes.

“¡Ya está aquí el póster oficial de Stray Kids: The DominATE Experience!”, fueron las palabras que acompañaron la publicación, sin dar más detalles.

Aunque se ha anunciado como un estreno mundial, aún se desconoce qué cadenas mexicanas podrían proyectarlo, así como preventa o venta de boletos, costos, horarios y fechas de exhibición.

Por qué Stray Kids es una de las bandas de K-pop más relevantes

La relevancia de Stray Kids trasciende los escenarios: su música ha dominado listas globales con múltiples álbumes debutando en el No. 1 del Billboard 200, un logro histórico que los coloca entre los artistas de K-pop más exitosos del mundo

Además, su gira dominATE ha marcado récords masivos de asistencia en estadios de América, Europa y Asia, consolidándolos como un fenómeno global.

Stray Kids tuvo un 2025 lleno de proyectos, colaboraciones y presencia global

El 2025 fue un año de intensa actividad para Stray Kids. Además de su gira internacional que cautivó a millones de fans, la banda lanzó varios proyectos musicales, sus integrantes participaron en colaboraciones y roles dentro de la moda, como embajadores de marcas globales, además, se sumó una colaboración musical con DJ Snake para una canción lanzada en 2025 y su presencia en Roblox para impulsar su más reciente trabajo, el EP, SKZ IT TAPE ‘DO IT’.